Die Hamburger Hafen und Logistik AG hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich unter schwierigen Rahmenbedingungen gelitten. Zwar stiegen die Umsätze leicht, doch rückläufige Umschlagmengen, umfangreiche Umbauten an den Hamburger Terminals, Baustellen im Schienennetz und höhere Kosten ließen das operative Ergebnis deutlich einbrechen. Besonders das Segment Container stand unter Druck. Gleichzeitig zeigt sich das Intermodal-Geschäft vergleichsweise robust. Für Anleger entscheidend: HHLA hat den Ausblick für 2026 angepasst und rechnet nun mit einem niedrigeren operativen Ergebnis als bislang. Umsatz steigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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