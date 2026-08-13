Die Aktie von Unusual Machines hat sich 2026 verdoppelt, steht aber laut den Analysten von Piper Sandler noch ganz am Anfang. Die Analysten sehen für den Hersteller von Komponenten für Drohnen 50 Prozent Potenzial.Die Aktie von Unusual Machines hat sich in den letzten Monaten hervorragend entwickelt. Dennoch stehe der Hersteller von Drohnenkomponenten noch "ganz am Anfang seiner Entwicklung", wodurch der Aktie noch weiteres Aufwärtspotenzial bleibe, so Analyst Clark Jeffries von Piper Sandler.Clark ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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