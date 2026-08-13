Clinilabs, ein führendes spezialisiertes Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten für das zentrale Nervensystem (ZNS), gab heute eine Erweiterung seiner Führungsriege bekannt. Laura Shannon tritt als Chief Executive Officer in das Unternehmen ein, während Dr. Gary Zammit, der Gründer des Unternehmens, die Rolle des Executive Chairperson übernimmt. Diese Erweiterung des Führungsteams ist Ausdruck des Wachstums des Unternehmens mit seinen globalen Kompetenzen und seines anhaltenden Engagements für die Weiterentwicklung von Therapien für Patienten mit psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen.

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Laura Shannon joins Clinilabs as Chief Executive Officer as Gary Zammit, Ph.D., the Company's founder, assumes the role of Executive Chairperson

Frau Shannon ist eine dynamische Führungskraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Biopharma-Branche, die für ihre Fähigkeit bekannt ist, leistungsstarke Teams aufzubauen, strategische Allianzen zu schmieden und das Wachstum in komplexen Organisationen voranzutreiben. Zuletzt war sie als EVP und Chief Commercial Officer der regionalen Geschäftseinheiten für die USA und Kanada bei IQVIA tätig, wo sie ein landesweites, mehrere Milliarden Dollar schweres Vertriebs- und Kundenbetreuungsteam in den Bereichen F&E, Real World Solutions und Commercial Solutions leitete. Im Laufe ihrer Karriere hatte Laura vielfältige globale Führungspositionen in großen und mittelständischen Pharmaunternehmen, aufstrebenden Biopharma-Unternehmen sowie Medizintechnikunternehmen inne.

"Es ist mir eine große Ehre, als Chief Executive Officer zu Clinilabs zu wechseln", sagte Laura Shannon. "Gary und sein Team haben ein wirklich einzigartiges, wissenschaftlich orientiertes Auftragsforschungsunternehmen (CRO) aufgebaut, das über fundierte Fachkenntnisse in der Entwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten für das zentrale Nervensystem verfügt und sich aufrichtig der Entwicklung von Therapien für Patienten verschrieben hat. Ich freue mich darauf, dieses talentierte Team gemeinsam mit Gary und dem übrigen Management zu leiten, um Clinilabs bei seiner Mission voranzubringen, Patienten, die sie am dringendsten benötigen, bessere, sicherere und wirksamere Behandlungen zur Verfügung zu stellen."

"Wir sind von großem Stolz und Dankbarkeit erfüllt, Laura als unsere Chief Executive Officer willkommen zu heißen, während ich die Rolle des Executive Chairperson übernehme", sagte Dr. Gary Zammit. "Es war für mich eine einmalige Ehre, diese bemerkenswerte Organisation zu leiten und mit einem Team zusammenzuarbeiten, das sich so intensiv für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit neurologischen Erkrankungen einsetzt. Lauras langjährige Führungserfahrung in der Biopharma-Branche, ihre Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams sowie ihre fundierte Expertise in den Bereichen Geschäftsstrategie und Allianzmanagement machen sie zur idealen Besetzung, um Clinilabs in die nächste Wachstumsphase zu führen."

"Im Namen von InTandem möchte ich Gary für sein Engagement bei Clinilabs danken. Er ist ein wahrer Partner und eine Führungspersönlichkeit, der sich sehr um seine Kollegen kümmert. Als Gary Clinilabs gründete, verfolgte er eine einzige Mission: die Entwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten für das zentrale Nervensystem durch Forschung voranzutreiben und dieser Mission ist er seitdem treu geblieben", sagte Mehran Ahmed, Partner bei InTandem Capital. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm als Executive Chairperson. Meine Kollegen und ich sind begeistert, Laura Shannon in ihrer neuen Funktion als Chief Executive Officer willkommen zu heißen. Lauras umfassende internationale Erfahrung in den Bereichen Betriebsführung, Vertrieb und dem Ausbau von CROs steht im Einklang mit unserer Vision für die Zukunft von Clinilabs. Ihr Erfahrungshintergrund ergänzt die Expansion von Clinilabs nach Europa sowie den Fokus des Unternehmens auf Studien, für die Patientengruppen in den USA, Europa und anderen Regionen benötigt werden."

Über Clinilabs

Clinilabs ist ein weltweit tätiges Full-Service-Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich ausschließlich auf die Entwicklung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Technologien für das zentrale Nervensystem (ZNS) konzentriert. Auf der Grundlage fundierter Fachkenntnisse auf Indikationsebene, bewährter Prozesse, modernster Technologie und einer globalen Präsenz, die sich über Nordamerika, Europa und darüber hinaus erstreckt, führt Clinilabs klinische Studien der Phasen 1 bis 4 durch, um die Entwicklung von Therapien für eine Vielzahl von psychiatrischen, neurologischen und Suchterkrankungen sowie für seltene und extrem seltene Erkrankungen des Zentralnervensystems zu beschleunigen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte clinilabs.com

Über InTandem Capital Partners

InTandem Capital Partners L.P. ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in ausgewählte Unternehmen im Gesundheitswesen investiert und deren Wachstum vorantreibt. Ihr Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit mit den Partnern des Managementteams herausragende Unternehmen von bedeutendem Wert aufzubauen. InTandem konzentriert sich ausschließlich auf Investitionen in Unternehmen, die sich eng am "Healthcare Quintuple Aim" orientieren dem gleichzeitigen Streben nach einer verbesserten Patientenerfahrung, einer gesteigerten Erfahrung der Leistungserbringer, besseren klinischen Ergebnissen, mehr Chancengleichheit im Gesundheitswesen und geringeren Kosten für die Gesundheitsversorgung. Die Gesellschaft besteht aus ehemaligen Führungskräften aus der Wirtschaft und erfahrenen Investoren und ist in der Lage, strategisches, akquisitionsbezogenes und operatives Fachwissen bereitzustellen, um Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen und ihren Beitrag zu einem verbesserten Gesundheitssystem zu steigern. InTandem unterstützt das Management seiner Portfoliounternehmen direkt und nutzt sein Netzwerk aus Führungskräften der Branche, um seine Kompetenzen zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter intandemcapital.com

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Chief Commercial Officer, Clinilabs

jfalinski@clinilabs.com

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Senior Director, PR Media, SCORR Marketing

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