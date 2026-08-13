Umstrukturierung abgeschlossen, Wachstum beschleunigt sich wieder: Umsatz in Q2 um 13 gestiegen, auf SBC Medical entfallender Nettogewinn um 335 gestiegen, bereinigtes EBITDA1 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32 gestiegen. KI-gestützte Serviceverbesserungen führen zu erfolgreichen Gebührenerhöhungen und schaffen die Voraussetzungen für einen beschleunigten Ausbau des Netzwerks

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), eine Medical Services Organization (MSO), die medizinischen Einrichtungen in Japan und im Ausland Managementunterstützung für ein breites Leistungsspektrum im Gesundheitswesen bietet, gab heute ihre konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 (die drei Monate bis zum 30. Juni 2026) sowie für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026) bekannt.

Finanzielle Highlights im zweiten Quartal 2026

Der Gesamtumsatz betrug 49 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 13 gegenüber dem Vorjahr entspricht

Der auf SBC Medical entfallende Nettogewinn betrug 11 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 335 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Nettogewinnmarge lag bei 22 und stieg damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozentpunkte.

Das bereinigte EBITDA 1 belief sich auf 20 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 32 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht . Die bereinigte EBITDA-Marge 1 betrug 41 % , was einem Anstieg von 6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

belief sich auf . Die bereinigte EBITDA-Marge betrug , was einem Anstieg von 6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie belief sich für das am 30. Juni 2026 endende Quartal auf 0,10 US-Dollar, was einem Anstieg von 400 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Quartal eine eindeutig wieder zunehmende Wachstumsdynamik kennzeichnete, wobei das Nettogewinnwachstum von SBC Medical das Umsatzwachstum übertraf. Das Gewinnwachstum wurde durch den Ausbau des Punktgeschäfts infolge einer Änderung der Betriebsrichtlinien des Unternehmens sowie durch die Ausweitung der Servicegebühren einhergehend mit verbesserten KI-gestützten Supportfunktionen gestützt.

Auch das Geschäft der medizinischen Unternehmen, die das Unternehmen unterstützt, setzte sein stetiges Wachstum fort. Ende Juni 20262 stieg die Anzahl der Standorte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 34 auf 287, und die Zahl der Besuche in den letzten zwölf Monaten3 belief sich auf 6,9 Millionen (ein Anstieg von 10 gegenüber dem Vorjahr) Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besuch betrugen 287 US-Dollar, was einem Anstieg von 9 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Stellungnahme von Yoshiyuki Aikawa, Chairman und CEO von SBC Medical:

"Wir sind der Ansicht, dass unsere Ergebnisse in diesem Quartal eindrücklich zeigen, dass die Wachstumsgeschichte von SBC Medical in eine neue Phase eingetreten ist. Nach Abschluss der im Jahr 2025 eingeleiteten Strukturreformen laufen nun mehrere Wachstumsmotoren parallel. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese erneute Beschleunigung kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern die Stärkung unserer zugrunde liegenden Wachstumsgrundlagen widerspiegelt.

Besonders zuversichtlich stimmt mich, dass die Verschmelzung von Gesundheitswesen und KI zu einer der nächsten Wettbewerbsvorteile von SBC Medical wird. Wir nutzen unsere im Laufe von mehr als 26 Jahren gesammelten Managementdaten, um die KI-Entwicklung voranzutreiben, und führen Mechanismen ein, die den Klinikbetrieb optimieren darunter KI-gestützte Callcenter, KI-gesteuertes Marketing und KI-unterstützte Standortsuche für die Eröffnung neuer Kliniken.

Durch den Ausbau unserer KI-gestützten MSO-Plattform wird das Wachstum gleichzeitig in drei Bereichen vorangetrieben: der Anzahl der Klinikstandorte, der durchschnittlichen Gebühr pro Klinik (Average Fee per Clinic, AFPC) und der Breite des Leistungsangebots. Je attraktiver die Plattform wird, desto mehr Patientenbesuche und Behandlungsvolumina verzeichnen die von uns unterstützten Kliniken, was das Wachstum der Kliniken beschleunigt und dies wiederum führt zu höheren Leistungsgebühren, die dem von uns gebotenen Mehrwert entsprechen. Wir glauben, dass dieser positive Kreislauf die treibende Kraft hinter einem nachhaltigen Wachstum des konsolidierten Umsatzes und des Gewinns je Aktie ist, wie sich in unseren zuletzt veröffentlichten historischen Ergebnissen widerspiegelt und wie es auch in Zukunft der Fall sein wird.

Insbesondere durch Gebührenanpassungen für unsere Callcenter-Dienstleistungen, die wir für fünf bestimmte verbundene medizinische Gesellschaften erbringen, sowie durch separate Gebührenanpassungen, die die erweiterte Unterstützung für die Rize Clinic und die Gorilla Clinic widerspiegeln, erwarten wir, dass diese Initiativen, sofern sich ihre Auswirkungen über ein volles Jahr hinweg realisieren, zu einer Steigerung der Dienstleistungsgebühren um etwa 15 Millionen US-Dollar jährlich führen werden (umgerechnet zu 158,1 ¥/US$). Wir setzen diese Maßnahmen diszipliniert um und gehen davon aus, dass sich daraus eine Win-Win-Situation für das Unternehmen und unsere verbundenen medizinischen Gesellschaften ergibt.

Wir werden unsere Mehrmarkenstrategie im Bereich der ästhetischen Dermatologie im Inland weiter vertiefen und gleichzeitig unser nicht-ästhetisches Geschäft ausbauen, das wir als unseren "zweiten Wachstumsmotor" betrachten. International planen wir eine Beschleunigung unseres globalen Wachstums durch unsere Zusammenarbeit mit OrangeTwist in den Vereinigten Staaten sowie durch unsere Expansion in den ASEAN-Raum mit Thailand als Ausgangspunkt. Außerdem bereiten wir den Einstieg in den Longevity-Markt vor, von dem wir uns ein enormes Potenzial versprechen.

Mit liquiden Mitteln in Höhe von 184 Millionen US-Dollar werden wir auch weiterhin disziplinierte Investitionen tätigen, um unsere nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Indem wir ein nachhaltiges Wachstum des Gewinns je Aktie anstreben und gleichzeitig eine faire Bewertung unserer Aktien an den Kapitalmärkten erreichen zwei gleichberechtigte Ziele, die Hand in Hand gehen -, wollen wir allen unseren Stakeholdern, einschließlich unserer Aktionäre, einen noch größeren Mehrwert bieten. Wir blicken voller Zuversicht auf die Zukunft von SBC Medical."

Zusammenfassung der wichtigsten Finanzkennzahlen

Einheit Q2 26 Q2 25 YoY 1. Hj. 26 1. Hj. 25 YoY Gesamtumsatz $MM 49 43 +13 92 91 +2 SBC Medical zurechenbarer Nettogewinn $MM 11 2 +335 22 24 (8) Nettogewinnmarge 22 6 +16 pt 24 26 (2) pt Bereinigtes EBITDA1 $MM 20 15 +32 38 40 (4) Bereinigte EBITDA-Marge1 41 35 +6 pt 42 44 (2) pt ROE (annualisiert)4 16 4 +12 pt 17 22 (5) pt Basis-Gewinn je Aktie5 0,10 0,02 +400 0,21 0,23 (9)

1 Das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie unter "Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen" und "Überleitung von GAAP- zu nicht GAAP-konformen Kennzahlen (ungeprüft)". 2 Standortanzahl im gesamten Support- und Partnernetzwerk des Unternehmens, einschließlich der Franchise-Standorte der Kliniken unter den Marken SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH Clinic, JUN CLINIC und OrangeTwist. 3 Die Patientenbesuche schließen Patienten der Kliniken der Marke SBC, der Rize Clinic, der Gorilla Clinic, der AHH Clinic und der JUN CLINIC ein. Der Berichtszeitraum umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026. 4 Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) wird berechnet als der SBC Medical zurechenbare Nettogewinn geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital (zu Beginn und am Ende des Berichtszeitraums). 5 Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) wird berechnet als der SBC Medical zurechenbare Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien.

Konferenzschaltung

Das Unternehmen wird am Donnerstag, 13. August 2026, um 08:30 a.m. Eastern Time (bzw. am Donnerstag, 13. August 2026, um 09:30 p.m. Japan Time) eine Konferenzschaltung abhalten, um die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende zweite Quartal zu erörtern. Im Anschluss an die vorbereiteten Erläuterungen wird eine Frage-und-Antwort-Runde stattfinden.

Während des Live-Webcasts können die Teilnehmer über den Zoom-Q&A-Button in Echtzeit Fragen stellen.

Alle Teilnehmer, unabhängig ihres aktuellen Aktienbesitzes, sind herzlich eingeladen, Fragen einzureichen. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund zeitlicher Beschränkungen und der Art der Anfragen möglicherweise nicht alle Fragen während der Konferenzschaltung beantworten können.

Bitte registrieren Sie sich vor Beginn der Konferenzschaltung über den nachfolgenden Link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_sEGnJWOyQDejlpnuGnxQgA

Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zur speziellen Website für die Übertragung der Konferenzschaltung.

Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen, die dazugehörigen Folien sowie ein separater Link zum archivierten Webcast dieser Konferenzschaltung werden zudem auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter folgender Adresse verfügbar sein: https://ir.sbc-holdings.com/.

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical ist eine Medical Services Organization, die Managementunterstützung in zahlreichen Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter moderne ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Behandlung von Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen führt ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine weltweite Präsenz derzeit aktiv aus, insbesondere in den USA und Asien, sowohl durch eigene Niederlassungen als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus. Im September 2024 ging das Unternehmen an die Nasdaq, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Angetrieben von ihrem Leitsatz "Contributing to the well-being of people around the world through medical innovation" ("Mit medizinischen Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen") erbringt SBC Medical weiterhin sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen und stärkt so ihre internationale Reputation für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.

Firmenname: SBC Medical Group Holdings Incorporated Börsenplatz: NASDAQ Global Market Ticker: SBC Anschrift: 200 Spectrum Center Drive, Suite 300, Irvine, CA 92618, USA IR-Website: https://ir.sbc-holdings.com/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet nicht GAAP-konforme Kennzahlen wie bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie für die finanzielle und operative Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seinen Geschäftsbereichen zu erkennen, nützliche Informationen über die Ertragslage des Unternehmens zu liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Entwicklung und der Zukunftsaussichten des Unternehmens zu verbessern sowie eine bessere Übersicht über die Schlüsselkennzahlen zu ermöglichen, auf die sich die Unternehmensleitung bei ihren finanziellen und operativen Entscheidungen stützt.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen entsprechen nicht den Definitionen nach U.S. GAAP und werden nicht gemäß U.S. GAAP dargestellt. Die Darstellung dieser Kennzahlen ist als Analyseinstrument nur begrenzt aussagekräftig und sollte nicht isoliert betrachtet oder als Ersatz für die Analyse unserer nach GAAP ausgewiesenen Ergebnisse herangezogen werden. Da nicht alle Unternehmen die gleichen Berechnungsmethoden anwenden, sind diese Kennzahlen möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und können sich von Unternehmen zu Unternehmen erheblich unterscheiden. Eine Überleitung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in den Überleitungen am Ende dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie der Geschäftsaussichten wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell", "zielt ab" oder "hofft" sowie durch die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe erkannt werden. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und mit verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände behaftet sind, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

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UNGEPRÜFTE KONZERNBILANZEN 30. Juni

2026 31 Dezember

2025 AKTIVA Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 184.311.213 163.773.838 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.488.575 2.388.021 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien 40.748.686 27.511.730 Lagerbestände 2.979.818 2.792.617 Kurzfristige Anlagen nahestehende Parteien 307.922 319.193 Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig nahestehende Parteien 13.725.781 12.832.355 Erstattungsfähige Ertragsteuern 1.033.646 1.175.510 Kundenkreditforderungen, kurzfristig 4.991.848 8.705.999 Vorauszahlungen und sonstiges Umlaufvermögen 7.239.514 11.724.852 Sonstige Forderungen nahestehende Parteien 1.560.521 Summe Umlaufvermögen 259.387.524 231.224.115 Langfristige Vermögenswerte: Sachanlagen, netto 7.414.691 7.539.392 Immaterielle Vermögenswerte, netto 45.686.697 47.742.888 Langfristige Finanzanlagen, netto 1.287.477 1.299.366 Investitionen nach der Equity-Methode 19.743.990 20.312.642 Goodwill, netto 15.179.809 15.432.061 Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig nahestehende Parteien 11.673.777 13.746.513 Nutzungsrechte aus Operating-Leasing 10.147.179 8.366.569 Nutzungsrechte aus Finanzierungsleasing 362.302 450.874 Latente Steueransprüche 8.103.446 4.014.294 Kundenkreditforderungen, langfristig 2.887.006 4.824.977 Langfristige Vorauszahlungen 420.043 393.270 Langfristige Investitionen in MCs nahestehende Parteien 17.207.414 17.837.293 Sonstige Vermögenswerte 7.157.667 7.263.692 Summe langfristige Vermögenswerte 147.271.498 149.223.831 Summe Aktiva 406.659.022 380.447.946 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.832.724 16.988.384 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien 931.810 651.463 Bank- und sonstige Darlehen, kurzfristig 11.816.235 9.099.046 Vorauszahlungen von Kunden 980.889 1.415.762 Vorauszahlungen von Kunden nahestehende Parteien 3.993.850 5.357.221 Ertragsteuerverbindlichkeiten 19.313.068 8.821.853 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurzfristig 5.404.269 4.416.960 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, kurzfristig 99.627 132.946 Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 13.087.484 11.544.695 Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien 2.692.673 Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten 78.459.956 61.121.003 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Bank- und sonstige Darlehen 25.938.581 33.734.438 Latente Steuerverbindlichkeiten 15.777.663 16.374.832 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, langfristig 4.897.286 4.136.257 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, langfristig 77.080 116.527 Sonstige Verbindlichkeiten 1.593.314 1.660.183 Summe langfristige Verbindlichkeiten 48.283.924 56.022.237 Summe Verbindlichkeiten 126.743.880 117.143.240 Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten (Anmerkung 19) Eigenkapital: Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 20.000.000 genehmigte Aktien; keine ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025) Stammaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.881.251 ausgegebene Aktien und 102.576.943 im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2026 bzw. zum 31. Dezember 2025) 10.388 10.388 Kapitalrücklage 75.715.942 72.867.424 Aktien im Eigenbesitz (zum Einstandspreis, 1.304.308 Aktien zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025) (7.749.997 (7.749.997 Gewinnrücklagen 262.449.513 240.448.620 Kumulierter sonstiger Verlust (66.589.505 (57.294.239 Eigenkapital der Aktionäre der SBC Medical Group Holdings Incorporated 263.836.341 248.282.196 Minderheitsbeteiligungen 16.078.801 15.022.510 Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 279.915.142 263.304.706 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital 406.659.022 380.447.946

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UNGEPRÜFTE KONZERNWEITE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN UND GESAMTERGEBNISRECHNUNGEN Für die drei Monate

bis zum 30. Juni Für die sechs Monate

bis zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 Nettoerlöse nahestehende Parteien 43.732.194 38.944.898 81.687.254 84.202.043 Nettoerlöse 5.455.874 4.413.949 10.561.376 6.485.505 Summe Nettoerlöse 49.188.068 43.358.847 92.248.630 90.687.548 Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten von nahestehenden Parteien in Höhe von 138.593 US-Dollar und 4.669.602 US-Dollar für die drei Monate, die am 30. Juni 2026 bzw. 2025 endeten, sowie in Höhe von 262.982 US-Dollar und 8.126.530 US-Dollar für die sechs Monate, die am 30. Juni 2026 bzw. 2025 endeten) 13.210.752 13.348.270 25.924.580 22.943.887 Bruttogewinn 35.977.316 30.010.577 66.324.050 67.743.661 Betriebsaufwendungen: Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten von nahestehenden Parteien in Höhe von 341.510 US-Dollar und 415.767 US-Dollar für die drei Monate, die am 30. Juni 2026 bzw. 2025 endeten, sowie 684.903 US-Dollar und 415.767 US-Dollar für die jeweils am 30. Juni 2026 und 2025 endenden Sechsmonatszeiträume) 17.016.766 15.456.385 29.643.485 28.987.395 Summe Betriebsaufwendungen 17.016.766 15.456.385 29.643.485 28.987.395 Betriebsergebnis 18.960.550 14.554.192 36.680.565 38.756.266 Sonstige Erträge (Aufwendungen): Zinsertrag 8.520 22.882 129.889 78.215 Zinsaufwendungen (128.629 (49.651 (243.435 (55.858 Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto 1.032.259 (769.720 1.893.937 (1.828.246 Sonstige Erträge 137.056 145.403 628.620 296.731 Sonstige Aufwendungen (455.070 (362.745 (678.279 (1.001.478 Gewinn aus der Rückgabe von Lebensversicherungspolicen 8.746.138 Summe sonstige Erträge (Aufwendungen) 594.136 (1.013.831 1.730.732 6.235.502 Ergebnis vor Ertragsteuern und Anteilen an Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen 19.554.686 13.540.361 38.411.297 44.991.768 Ertragsteueraufwand 7.823.743 11.100.509 15.351.334 21.059.966 Anteil an den Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, netto nach Steuern (568.652 (568.652 Nettogewinn 11.162.291 2.439.852 22.491.311 23.931.802 Abzüglich: Nettogewinn (-verlust) aus Minderheitenbeteiligungen 469.469 (18.388 490.418 (28.884 SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn 10.692.822 2.458.240 22.000.893 23.960.686 Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust): Währungsumrechnungsdifferenz (5.319.471 8.623.269 (9.569.020 18.431.596 Gesamtergebnis 5.842.820 11.063.121 12.922.291 42.363.398 Abzüglich: den Minderheitsbeteiligungen zuzurechnendes Gesamtergebnis 198.369 184.411 216.664 147.579 SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbares Gesamtergebnis 5.644.451 10.878.710 12.705.627 42.215.819 SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn je Aktie Unverwässert und verwässert 0,10 0,02 0,21 0,23 Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien Unverwässert und verwässert 102.576.943 103.507.249 102.576.943 103.392.580

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONZERNWEITE KAPITALFLUSSRECHNUNG Für die sechs Monate

bis zum 30. Juni 2026 2025 CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT Nettogewinn 22.491.311 23.931.802 Anpassungen zur Überleitung des Jahresüberschusses auf den Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit: Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen 1.802.958 1.264.405 Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand 2.861.022 2.185.744 Rückstellung für (Auflösung von) Kreditausfälle(n) (44.753 283.752 Anteil an den Verlusten von Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden 568.652 Aktienbasierte Vergütung 7.854 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts langfristiger Investitionen (34.905 384.523 Gewinn aus der Rückgabe von Lebensversicherungspolicen (8.746.138 Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen 9.397 (10.804 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kryptowährungen (111.632 Latente Ertragssteuern (4.545.948 7.452.983 eränderungen bei betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (184.336 (789.577 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien (14.570.601 (17.039.113 Lagerbestände (279.190 (717.972 Forderungen aus Finanzierungsleasing nahestehende Parteien 247.191 (6.482.967 Kundenkreditforderungen 5.357.608 8.081.703 Sonstige Forderungen nahestehende Parteien (1.602.304 Vorauszahlungen und sonstiges Umlaufvermögen 4.173.911 (1.349.225 Langfristige Vorauszahlungen 59.145 211.988 Sonstige Vermögenswerte (185.014 85.907 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.593.276 1.165.217 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien 307.962 2.455.865 Wechselverbindlichkeiten nahestehende Parteien (5.031.570 Vorauszahlungen von Kunden (395.704 (369.616 Vorauszahlungen von Kunden nahestehende Parteien (1.205.634 (2.363.891 Ertragsteuerverbindlichkeiten 11.194.897 (6.030.526 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen (2.876.789 (2.275.398 Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 2.008.843 (2.508.035 Sonstige Verbindlichkeiten (17.601 (88.593 NETTOMITTELZUFLUSS AUS FÜR BETRIEBLICHE(R) TÄTIGKEIT 31.741.248 (6.411.168 CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN Erwerb von Sachanlagen (209.391 (560.431 Geleistete Vorauszahlungen für Sachanlagen (804.423 (705.351 Zahlungen, die im Namen nahestehender Parteien getätigt wurden (1.836.541 Erwerb von langfristigen Investitionen (652.555 Kauf von Kryptowährungen (424.250 Langfristige Darlehen an andere (13.134 Rückzahlungen von nahestehenden Parteien 70.000 Rückzahlungen von anderen 31.111 56.307 Rücknahmeerlöse aus Lebensversicherungen 17.735.717 Entkonsolidierung der VIE, abzüglich der veräußerten Zahlungsmittel 1.019.909 Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.728.236 NETTO-MITTELZUFÜHRUNG AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN 37.206 15.397.998 CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Anleihen von nahestehenden Parteien 15.000 Erlöse aus der Ausübung von Aktienbezugsrechten in einer Tochtergesellschaft durch nicht beherrschende Anteile 31.866 Rückzahlung von Bank- und sonstigen Darlehen (3.740.739 (74.256 Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (71.942 (278.097 Rückzahlungen an nahestehende Parteien (22.657 (27.943 Rückkauf von Stammaktien (2.415.262 Fiktive Einlage im Zusammenhang mit einer Preisänderung bei der Veräußerung von Sachanlagen 9.682.277 NETTO-MITTELZUFÜHRUNG (-ABFLUSS) AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN (3.803.472 6.901.719 Auswirkungen von Wechselkursänderungen (7.437.607 11.808.241 NETTOVERÄNDERUNG BEI ZAHLUNGSMITTELN UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN 20.537.375 27.696.790 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS 163.773.838 125.044.092 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS 184.311.213 152.740.882 ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNG VON CASHFLOW-INFORMATIONEN Auszahlungen für Zinsaufwendungen 243.435 55.858 Auszahlungen für Ertragsteuern, netto 8.660.822 19.637.454 NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Aus langfristigen Vorauszahlungen übertragene Sachanlagen 703.529 246.188 Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen, die im Austausch für Operating-Leasing-Verbindlichkeiten erworben wurden 67.106 104.437 Nutzungsrechte an Vermögenswerten durch Finanzierungsleasing, erworben im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 612.466 Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen und Nutzungsrechten aufgrund von Leasingänderungen 4.844.803 1.160.680 Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien im Zusammenhang mit erbrachten Darlehensleistungen 8.175.342 Ausgabe von Stammaktien als Incentive-Aktien 86

UNGEPRÜFTE ÜBERLEITUNG VON GAAP- ZU NICHT-GAAP-KENNZAHLEN

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED Für die drei Monate bis zum

30. Juni Für die sechs Monate bis zum

30. Juni 2026 2025 2026 2025 Gesamtumsatz, netto 49.188.068 43.358.847 92.248.630 90.687.548 SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn 10.692.822 2.458.240 22.000.893 23.960.686 Bereinigt um folgende Posten: Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Nettogewinn (Nettoverlust) 469.469 (18.388 490.418 (28.884 Anteil an den Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, netto nach Steuern 568.652 568.652 Ertragsteueraufwand 7.823.743 11.100.509 15.351.334 21.059.966 Gewinn aus dem Rückkauf von Lebenversicherungspolicen (8.746.138 Sonstige Aufwendungen 455.070 362.745 678.279 1.001.478 Sonstige Erträge (137.056 (145.403 (628.620 (296.731 Wechselkursgewinne (Verluste), netto (1.032.259 769.720 (1.893.937 1.828.246 Zinsaufwendungen 128.629 49.651 243.435 55.858 Zinserträge (8.520 (22.882 (129.889 (78.215 Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen 1.132.524 636.101 1.802.958 1.264.405 Bereinigtes EBITDA 20.093.074 15.190.293 38.483.523 40.020.671 Nettogewinnmarge 22 6 24 26 Bereinigte EBITDA-Marge 41 35 42 44 Das bereinigte EBITDA ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die definiert ist als der SBC Medical zurechenbare Nettogewinn, bereinigt um den den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbaren Nettogewinn (Verlust), den Anteil an den Verlusten von Beteiligungen nach der Equity-Methode (netto nach Steuern), den Ertragsteueraufwand, den Gewinn aus der Rückkauf von Lebensversicherungspolicen, sonstige Aufwendungen, sonstige Erträge, Wechselkursgewinne (Verluste), netto, Zinsaufwendungen, Zinserträge sowie Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen. Die Nettogewinnmarge ist definiert als der SBC Medical zurechenbare Nettogewinn geteilt durch den Nettoumsatz. Die bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als das bereinigte EBITDA geteilt durch den Nettoumsatz.

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