Umstrukturierung abgeschlossen, Wachstum beschleunigt sich wieder: Umsatz in Q2 um 13 gestiegen, auf SBC Medical entfallender Nettogewinn um 335 gestiegen, bereinigtes EBITDA1 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32 gestiegen. KI-gestützte Serviceverbesserungen führen zu erfolgreichen Gebührenerhöhungen und schaffen die Voraussetzungen für einen beschleunigten Ausbau des Netzwerks
SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen"), eine Medical Services Organization (MSO), die medizinischen Einrichtungen in Japan und im Ausland Managementunterstützung für ein breites Leistungsspektrum im Gesundheitswesen bietet, gab heute ihre konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 (die drei Monate bis zum 30. Juni 2026) sowie für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026) bekannt.
Finanzielle Highlights im zweiten Quartal 2026
- Der Gesamtumsatz betrug 49 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 13 gegenüber dem Vorjahr entspricht
- Der auf SBC Medical entfallende Nettogewinn betrug 11 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 335 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Nettogewinnmarge lag bei 22 und stieg damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozentpunkte.
- Das bereinigte EBITDA1 belief sich auf 20 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 32 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge1 betrug 41 %, was einem Anstieg von 6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das unverwässerte Ergebnis je Aktie belief sich für das am 30. Juni 2026 endende Quartal auf 0,10 US-Dollar, was einem Anstieg von 400 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Quartal eine eindeutig wieder zunehmende Wachstumsdynamik kennzeichnete, wobei das Nettogewinnwachstum von SBC Medical das Umsatzwachstum übertraf. Das Gewinnwachstum wurde durch den Ausbau des Punktgeschäfts infolge einer Änderung der Betriebsrichtlinien des Unternehmens sowie durch die Ausweitung der Servicegebühren einhergehend mit verbesserten KI-gestützten Supportfunktionen gestützt.
Auch das Geschäft der medizinischen Unternehmen, die das Unternehmen unterstützt, setzte sein stetiges Wachstum fort. Ende Juni 20262 stieg die Anzahl der Standorte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 34 auf 287, und die Zahl der Besuche in den letzten zwölf Monaten3 belief sich auf 6,9 Millionen (ein Anstieg von 10 gegenüber dem Vorjahr) Die durchschnittlichen Ausgaben pro Besuch betrugen 287 US-Dollar, was einem Anstieg von 9 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Stellungnahme von Yoshiyuki Aikawa, Chairman und CEO von SBC Medical:
"Wir sind der Ansicht, dass unsere Ergebnisse in diesem Quartal eindrücklich zeigen, dass die Wachstumsgeschichte von SBC Medical in eine neue Phase eingetreten ist. Nach Abschluss der im Jahr 2025 eingeleiteten Strukturreformen laufen nun mehrere Wachstumsmotoren parallel. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese erneute Beschleunigung kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern die Stärkung unserer zugrunde liegenden Wachstumsgrundlagen widerspiegelt.
Besonders zuversichtlich stimmt mich, dass die Verschmelzung von Gesundheitswesen und KI zu einer der nächsten Wettbewerbsvorteile von SBC Medical wird. Wir nutzen unsere im Laufe von mehr als 26 Jahren gesammelten Managementdaten, um die KI-Entwicklung voranzutreiben, und führen Mechanismen ein, die den Klinikbetrieb optimieren darunter KI-gestützte Callcenter, KI-gesteuertes Marketing und KI-unterstützte Standortsuche für die Eröffnung neuer Kliniken.
Durch den Ausbau unserer KI-gestützten MSO-Plattform wird das Wachstum gleichzeitig in drei Bereichen vorangetrieben: der Anzahl der Klinikstandorte, der durchschnittlichen Gebühr pro Klinik (Average Fee per Clinic, AFPC) und der Breite des Leistungsangebots. Je attraktiver die Plattform wird, desto mehr Patientenbesuche und Behandlungsvolumina verzeichnen die von uns unterstützten Kliniken, was das Wachstum der Kliniken beschleunigt und dies wiederum führt zu höheren Leistungsgebühren, die dem von uns gebotenen Mehrwert entsprechen. Wir glauben, dass dieser positive Kreislauf die treibende Kraft hinter einem nachhaltigen Wachstum des konsolidierten Umsatzes und des Gewinns je Aktie ist, wie sich in unseren zuletzt veröffentlichten historischen Ergebnissen widerspiegelt und wie es auch in Zukunft der Fall sein wird.
Insbesondere durch Gebührenanpassungen für unsere Callcenter-Dienstleistungen, die wir für fünf bestimmte verbundene medizinische Gesellschaften erbringen, sowie durch separate Gebührenanpassungen, die die erweiterte Unterstützung für die Rize Clinic und die Gorilla Clinic widerspiegeln, erwarten wir, dass diese Initiativen, sofern sich ihre Auswirkungen über ein volles Jahr hinweg realisieren, zu einer Steigerung der Dienstleistungsgebühren um etwa 15 Millionen US-Dollar jährlich führen werden (umgerechnet zu 158,1 ¥/US$). Wir setzen diese Maßnahmen diszipliniert um und gehen davon aus, dass sich daraus eine Win-Win-Situation für das Unternehmen und unsere verbundenen medizinischen Gesellschaften ergibt.
Wir werden unsere Mehrmarkenstrategie im Bereich der ästhetischen Dermatologie im Inland weiter vertiefen und gleichzeitig unser nicht-ästhetisches Geschäft ausbauen, das wir als unseren "zweiten Wachstumsmotor" betrachten. International planen wir eine Beschleunigung unseres globalen Wachstums durch unsere Zusammenarbeit mit OrangeTwist in den Vereinigten Staaten sowie durch unsere Expansion in den ASEAN-Raum mit Thailand als Ausgangspunkt. Außerdem bereiten wir den Einstieg in den Longevity-Markt vor, von dem wir uns ein enormes Potenzial versprechen.
Mit liquiden Mitteln in Höhe von 184 Millionen US-Dollar werden wir auch weiterhin disziplinierte Investitionen tätigen, um unsere nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Indem wir ein nachhaltiges Wachstum des Gewinns je Aktie anstreben und gleichzeitig eine faire Bewertung unserer Aktien an den Kapitalmärkten erreichen zwei gleichberechtigte Ziele, die Hand in Hand gehen -, wollen wir allen unseren Stakeholdern, einschließlich unserer Aktionäre, einen noch größeren Mehrwert bieten. Wir blicken voller Zuversicht auf die Zukunft von SBC Medical."
Zusammenfassung der wichtigsten Finanzkennzahlen
Einheit
Q2 26
Q2 25
YoY
1. Hj. 26
1. Hj. 25
YoY
Gesamtumsatz
$MM
49
43
+13
92
91
+2
SBC Medical zurechenbarer Nettogewinn
$MM
11
2
+335
22
24
(8)
Nettogewinnmarge
22
6
+16 pt
24
26
(2) pt
Bereinigtes EBITDA1
$MM
20
15
+32
38
40
(4)
Bereinigte EBITDA-Marge1
41
35
+6 pt
42
44
(2) pt
ROE (annualisiert)4
16
4
+12 pt
17
22
(5) pt
Basis-Gewinn je Aktie5
0,10
0,02
+400
0,21
0,23
(9)
1 Das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie unter "Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen" und "Überleitung von GAAP- zu nicht GAAP-konformen Kennzahlen (ungeprüft)".
2 Standortanzahl im gesamten Support- und Partnernetzwerk des Unternehmens, einschließlich der Franchise-Standorte der Kliniken unter den Marken SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH Clinic, JUN CLINIC und OrangeTwist.
3 Die Patientenbesuche schließen Patienten der Kliniken der Marke SBC, der Rize Clinic, der Gorilla Clinic, der AHH Clinic und der JUN CLINIC ein. Der Berichtszeitraum umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026.
4 Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) wird berechnet als der SBC Medical zurechenbare Nettogewinn geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital (zu Beginn und am Ende des Berichtszeitraums).
5 Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) wird berechnet als der SBC Medical zurechenbare Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien.
Konferenzschaltung
Das Unternehmen wird am Donnerstag, 13. August 2026, um 08:30 a.m. Eastern Time (bzw. am Donnerstag, 13. August 2026, um 09:30 p.m. Japan Time) eine Konferenzschaltung abhalten, um die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende zweite Quartal zu erörtern. Im Anschluss an die vorbereiteten Erläuterungen wird eine Frage-und-Antwort-Runde stattfinden.
Während des Live-Webcasts können die Teilnehmer über den Zoom-Q&A-Button in Echtzeit Fragen stellen.
Alle Teilnehmer, unabhängig ihres aktuellen Aktienbesitzes, sind herzlich eingeladen, Fragen einzureichen. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund zeitlicher Beschränkungen und der Art der Anfragen möglicherweise nicht alle Fragen während der Konferenzschaltung beantworten können.
Bitte registrieren Sie sich vor Beginn der Konferenzschaltung über den nachfolgenden Link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_sEGnJWOyQDejlpnuGnxQgA
Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zur speziellen Website für die Übertragung der Konferenzschaltung.
Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen, die dazugehörigen Folien sowie ein separater Link zum archivierten Webcast dieser Konferenzschaltung werden zudem auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter folgender Adresse verfügbar sein: https://ir.sbc-holdings.com/.
Informationen zu SBC Medical
SBC Medical ist eine Medical Services Organization, die Managementunterstützung in zahlreichen Bereichen des Gesundheitswesens anbietet, darunter moderne ästhetische Medizin, Dermatologie, Orthopädie, Fertilitätsbehandlung, Gynäkologie, Zahnmedizin, Behandlung von Haarausfall (AGA) und Augenheilkunde. Das Unternehmen führt ein vielfältiges Portfolio an Klinikmarken und baut seine weltweite Präsenz derzeit aktiv aus, insbesondere in den USA und Asien, sowohl durch eigene Niederlassungen als auch durch Initiativen im Bereich des Medizintourismus. Im September 2024 ging das Unternehmen an die Nasdaq, und im Juni 2025 wurde es in den Russell 3000 Index aufgenommen, einen breit angelegten Referenzindex für den US-amerikanischen Aktienmarkt. Angetrieben von ihrem Leitsatz "Contributing to the well-being of people around the world through medical innovation" ("Mit medizinischen Innovationen zum Wohlbefinden der Menschen weltweit beitragen") erbringt SBC Medical weiterhin sichere, vertrauenswürdige und hochwertige medizinische Dienstleistungen und stärkt so ihre internationale Reputation für Qualität und Vertrauen in der medizinischen Versorgung.
Firmenname: SBC Medical Group Holdings Incorporated Börsenplatz: NASDAQ Global Market Ticker: SBC Anschrift: 200 Spectrum Center Drive, Suite 300, Irvine, CA 92618, USA IR-Website: https://ir.sbc-holdings.com/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc
Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen
Das Unternehmen verwendet nicht GAAP-konforme Kennzahlen wie bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie für die finanzielle und operative Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seinen Geschäftsbereichen zu erkennen, nützliche Informationen über die Ertragslage des Unternehmens zu liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Entwicklung und der Zukunftsaussichten des Unternehmens zu verbessern sowie eine bessere Übersicht über die Schlüsselkennzahlen zu ermöglichen, auf die sich die Unternehmensleitung bei ihren finanziellen und operativen Entscheidungen stützt.
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen entsprechen nicht den Definitionen nach U.S. GAAP und werden nicht gemäß U.S. GAAP dargestellt. Die Darstellung dieser Kennzahlen ist als Analyseinstrument nur begrenzt aussagekräftig und sollte nicht isoliert betrachtet oder als Ersatz für die Analyse unserer nach GAAP ausgewiesenen Ergebnisse herangezogen werden. Da nicht alle Unternehmen die gleichen Berechnungsmethoden anwenden, sind diese Kennzahlen möglicherweise nicht mit gleichnamigen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und können sich von Unternehmen zu Unternehmen erheblich unterscheiden. Eine Überleitung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie in den Überleitungen am Ende dieser Pressemitteilung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie der Geschäftsaussichten wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell", "zielt ab" oder "hofft" sowie durch die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe erkannt werden. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und mit verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände behaftet sind, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung und stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekanntzugeben, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
30. Juni
31 Dezember
AKTIVA
Umlaufvermögen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
184.311.213
163.773.838
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2.488.575
2.388.021
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien
40.748.686
27.511.730
Lagerbestände
2.979.818
2.792.617
Kurzfristige Anlagen nahestehende Parteien
307.922
319.193
Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig nahestehende Parteien
13.725.781
12.832.355
Erstattungsfähige Ertragsteuern
1.033.646
1.175.510
Kundenkreditforderungen, kurzfristig
4.991.848
8.705.999
Vorauszahlungen und sonstiges Umlaufvermögen
7.239.514
11.724.852
Sonstige Forderungen nahestehende Parteien
1.560.521
Summe Umlaufvermögen
259.387.524
231.224.115
Langfristige Vermögenswerte:
Sachanlagen, netto
7.414.691
7.539.392
Immaterielle Vermögenswerte, netto
45.686.697
47.742.888
Langfristige Finanzanlagen, netto
1.287.477
1.299.366
Investitionen nach der Equity-Methode
19.743.990
20.312.642
Goodwill, netto
15.179.809
15.432.061
Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig nahestehende Parteien
11.673.777
13.746.513
Nutzungsrechte aus Operating-Leasing
10.147.179
8.366.569
Nutzungsrechte aus Finanzierungsleasing
362.302
450.874
Latente Steueransprüche
8.103.446
4.014.294
Kundenkreditforderungen, langfristig
2.887.006
4.824.977
Langfristige Vorauszahlungen
420.043
393.270
Langfristige Investitionen in MCs nahestehende Parteien
17.207.414
17.837.293
Sonstige Vermögenswerte
7.157.667
7.263.692
Summe langfristige Vermögenswerte
147.271.498
149.223.831
Summe Aktiva
406.659.022
380.447.946
VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
22.832.724
16.988.384
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien
931.810
651.463
Bank- und sonstige Darlehen, kurzfristig
11.816.235
9.099.046
Vorauszahlungen von Kunden
980.889
1.415.762
Vorauszahlungen von Kunden nahestehende Parteien
3.993.850
5.357.221
Ertragsteuerverbindlichkeiten
19.313.068
8.821.853
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurzfristig
5.404.269
4.416.960
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, kurzfristig
99.627
132.946
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
13.087.484
11.544.695
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien
2.692.673
Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten
78.459.956
61.121.003
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Bank- und sonstige Darlehen
25.938.581
33.734.438
Latente Steuerverbindlichkeiten
15.777.663
16.374.832
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, langfristig
4.897.286
4.136.257
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, langfristig
77.080
116.527
Sonstige Verbindlichkeiten
1.593.314
1.660.183
Summe langfristige Verbindlichkeiten
48.283.924
56.022.237
Summe Verbindlichkeiten
126.743.880
117.143.240
Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten (Anmerkung 19)
Eigenkapital:
Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 20.000.000 genehmigte Aktien; keine ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025)
Stammaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.881.251 ausgegebene Aktien und 102.576.943 im Umlauf befindliche Aktien zum 30. Juni 2026 bzw. zum 31. Dezember 2025)
10.388
10.388
Kapitalrücklage
75.715.942
72.867.424
Aktien im Eigenbesitz (zum Einstandspreis, 1.304.308 Aktien zum 30. Juni 2026 und zum 31. Dezember 2025)
(7.749.997
(7.749.997
Gewinnrücklagen
262.449.513
240.448.620
Kumulierter sonstiger Verlust
(66.589.505
(57.294.239
Eigenkapital der Aktionäre der SBC Medical Group Holdings Incorporated
263.836.341
248.282.196
Minderheitsbeteiligungen
16.078.801
15.022.510
Eigenkapital der Aktionäre insgesamt
279.915.142
263.304.706
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital
406.659.022
380.447.946
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Für die drei Monate
Für die sechs Monate
2026
2025
2026
2025
Nettoerlöse nahestehende Parteien
43.732.194
38.944.898
81.687.254
84.202.043
Nettoerlöse
5.455.874
4.413.949
10.561.376
6.485.505
Summe Nettoerlöse
49.188.068
43.358.847
92.248.630
90.687.548
Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten von nahestehenden Parteien in Höhe von 138.593 US-Dollar und 4.669.602 US-Dollar für die drei Monate, die am 30. Juni 2026 bzw. 2025 endeten, sowie in Höhe von 262.982 US-Dollar und 8.126.530 US-Dollar für die sechs Monate, die am 30. Juni 2026 bzw. 2025 endeten)
13.210.752
13.348.270
25.924.580
22.943.887
Bruttogewinn
35.977.316
30.010.577
66.324.050
67.743.661
Betriebsaufwendungen:
Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten von nahestehenden Parteien in Höhe von 341.510 US-Dollar und 415.767 US-Dollar für die drei Monate, die am 30. Juni 2026 bzw. 2025 endeten, sowie 684.903 US-Dollar und 415.767 US-Dollar für die jeweils am 30. Juni 2026 und 2025 endenden Sechsmonatszeiträume)
17.016.766
15.456.385
29.643.485
28.987.395
Summe Betriebsaufwendungen
17.016.766
15.456.385
29.643.485
28.987.395
Betriebsergebnis
18.960.550
14.554.192
36.680.565
38.756.266
Sonstige Erträge (Aufwendungen):
Zinsertrag
8.520
22.882
129.889
78.215
Zinsaufwendungen
(128.629
(49.651
(243.435
(55.858
Fremdwährungsgewinne (-verluste), netto
1.032.259
(769.720
1.893.937
(1.828.246
Sonstige Erträge
137.056
145.403
628.620
296.731
Sonstige Aufwendungen
(455.070
(362.745
(678.279
(1.001.478
Gewinn aus der Rückgabe von Lebensversicherungspolicen
8.746.138
Summe sonstige Erträge (Aufwendungen)
594.136
(1.013.831
1.730.732
6.235.502
Ergebnis vor Ertragsteuern und Anteilen an Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen
19.554.686
13.540.361
38.411.297
44.991.768
Ertragsteueraufwand
7.823.743
11.100.509
15.351.334
21.059.966
Anteil an den Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, netto nach Steuern
(568.652
(568.652
Nettogewinn
11.162.291
2.439.852
22.491.311
23.931.802
Abzüglich: Nettogewinn (-verlust) aus Minderheitenbeteiligungen
469.469
(18.388
490.418
(28.884
SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn
10.692.822
2.458.240
22.000.893
23.960.686
Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust):
Währungsumrechnungsdifferenz
(5.319.471
8.623.269
(9.569.020
18.431.596
Gesamtergebnis
5.842.820
11.063.121
12.922.291
42.363.398
Abzüglich: den Minderheitsbeteiligungen zuzurechnendes Gesamtergebnis
198.369
184.411
216.664
147.579
SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbares Gesamtergebnis
5.644.451
10.878.710
12.705.627
42.215.819
SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn je Aktie
Unverwässert und verwässert
0,10
0,02
0,21
0,23
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien
Unverwässert und verwässert
102.576.943
103.507.249
102.576.943
103.392.580
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Für die sechs Monate
2026
2025
CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT
Nettogewinn
22.491.311
23.931.802
Anpassungen zur Überleitung des Jahresüberschusses auf den Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit:
Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen
1.802.958
1.264.405
Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand
2.861.022
2.185.744
Rückstellung für (Auflösung von) Kreditausfälle(n)
(44.753
283.752
Anteil an den Verlusten von Beteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden
568.652
Aktienbasierte Vergütung
7.854
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts langfristiger Investitionen
(34.905
384.523
Gewinn aus der Rückgabe von Lebensversicherungspolicen
(8.746.138
Verlust (Gewinn) aus der Veräußerung von Sachanlagen
9.397
(10.804
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kryptowährungen
(111.632
Latente Ertragssteuern
(4.545.948
7.452.983
eränderungen bei betrieblichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
(184.336
(789.577
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien
(14.570.601
(17.039.113
Lagerbestände
(279.190
(717.972
Forderungen aus Finanzierungsleasing nahestehende Parteien
247.191
(6.482.967
Kundenkreditforderungen
5.357.608
8.081.703
Sonstige Forderungen nahestehende Parteien
(1.602.304
Vorauszahlungen und sonstiges Umlaufvermögen
4.173.911
(1.349.225
Langfristige Vorauszahlungen
59.145
211.988
Sonstige Vermögenswerte
(185.014
85.907
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
6.593.276
1.165.217
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nahestehende Parteien
307.962
2.455.865
Wechselverbindlichkeiten nahestehende Parteien
(5.031.570
Vorauszahlungen von Kunden
(395.704
(369.616
Vorauszahlungen von Kunden nahestehende Parteien
(1.205.634
(2.363.891
Ertragsteuerverbindlichkeiten
11.194.897
(6.030.526
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen
(2.876.789
(2.275.398
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
2.008.843
(2.508.035
Sonstige Verbindlichkeiten
(17.601
(88.593
NETTOMITTELZUFLUSS AUS FÜR BETRIEBLICHE(R) TÄTIGKEIT
31.741.248
(6.411.168
CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN
Erwerb von Sachanlagen
(209.391
(560.431
Geleistete Vorauszahlungen für Sachanlagen
(804.423
(705.351
Zahlungen, die im Namen nahestehender Parteien getätigt wurden
(1.836.541
Erwerb von langfristigen Investitionen
(652.555
Kauf von Kryptowährungen
(424.250
Langfristige Darlehen an andere
(13.134
Rückzahlungen von nahestehenden Parteien
70.000
Rückzahlungen von anderen
31.111
56.307
Rücknahmeerlöse aus Lebensversicherungen
17.735.717
Entkonsolidierung der VIE, abzüglich der veräußerten Zahlungsmittel
1.019.909
Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.728.236
NETTO-MITTELZUFÜHRUNG AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN
37.206
15.397.998
CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
Anleihen von nahestehenden Parteien
15.000
Erlöse aus der Ausübung von Aktienbezugsrechten in einer Tochtergesellschaft durch nicht beherrschende Anteile
31.866
Rückzahlung von Bank- und sonstigen Darlehen
(3.740.739
(74.256
Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
(71.942
(278.097
Rückzahlungen an nahestehende Parteien
(22.657
(27.943
Rückkauf von Stammaktien
(2.415.262
Fiktive Einlage im Zusammenhang mit einer Preisänderung bei der Veräußerung von Sachanlagen
9.682.277
NETTO-MITTELZUFÜHRUNG (-ABFLUSS) AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
(3.803.472
6.901.719
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
(7.437.607
11.808.241
NETTOVERÄNDERUNG BEI ZAHLUNGSMITTELN UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTEN
20.537.375
27.696.790
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
163.773.838
125.044.092
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
184.311.213
152.740.882
ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNG VON CASHFLOW-INFORMATIONEN
Auszahlungen für Zinsaufwendungen
243.435
55.858
Auszahlungen für Ertragsteuern, netto
8.660.822
19.637.454
NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
Aus langfristigen Vorauszahlungen übertragene Sachanlagen
703.529
246.188
Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen, die im Austausch für Operating-Leasing-Verbindlichkeiten erworben wurden
67.106
104.437
Nutzungsrechte an Vermögenswerten durch Finanzierungsleasing, erworben im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
612.466
Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen und Nutzungsrechten aufgrund von Leasingänderungen
4.844.803
1.160.680
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien im Zusammenhang mit erbrachten Darlehensleistungen
8.175.342
Ausgabe von Stammaktien als Incentive-Aktien
86
UNGEPRÜFTE ÜBERLEITUNG VON GAAP- ZU NICHT-GAAP-KENNZAHLEN
Für die drei Monate bis zum
Für die sechs Monate bis zum
2026
2025
2026
2025
Gesamtumsatz, netto
49.188.068
43.358.847
92.248.630
90.687.548
SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn
10.692.822
2.458.240
22.000.893
23.960.686
Bereinigt um folgende Posten:
Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Nettogewinn (Nettoverlust)
469.469
(18.388
490.418
(28.884
Anteil an den Verlusten von nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, netto nach Steuern
568.652
568.652
Ertragsteueraufwand
7.823.743
11.100.509
15.351.334
21.059.966
Gewinn aus dem Rückkauf von Lebenversicherungspolicen
(8.746.138
Sonstige Aufwendungen
455.070
362.745
678.279
1.001.478
Sonstige Erträge
(137.056
(145.403
(628.620
(296.731
Wechselkursgewinne (Verluste), netto
(1.032.259
769.720
(1.893.937
1.828.246
Zinsaufwendungen
128.629
49.651
243.435
55.858
Zinserträge
(8.520
(22.882
(129.889
(78.215
Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen
1.132.524
636.101
1.802.958
1.264.405
Bereinigtes EBITDA
20.093.074
15.190.293
38.483.523
40.020.671
Nettogewinnmarge
22
6
24
26
Bereinigte EBITDA-Marge
41
35
42
44
Das bereinigte EBITDA ist eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die definiert ist als der SBC Medical zurechenbare Nettogewinn, bereinigt um den den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbaren Nettogewinn (Verlust), den Anteil an den Verlusten von Beteiligungen nach der Equity-Methode (netto nach Steuern), den Ertragsteueraufwand, den Gewinn aus der Rückkauf von Lebensversicherungspolicen, sonstige Aufwendungen, sonstige Erträge, Wechselkursgewinne (Verluste), netto, Zinsaufwendungen, Zinserträge sowie Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen.
Die Nettogewinnmarge ist definiert als der SBC Medical zurechenbare Nettogewinn geteilt durch den Nettoumsatz. Die bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als das bereinigte EBITDA geteilt durch den Nettoumsatz.
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