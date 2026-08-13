Die Aktie von SanDisk macht heute einen gewaltigen Satz nach oben. Das Papier des Herstellers von Speicherchips springt um 15 Prozent an. Der Kursanstieg wird vor allem mit den Aussagen auf dem heutigen Investor Day begründet. Das Management stellte für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 ein jährliches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich sowie Bruttomargen von etwa 80 Prozent in Aussicht. Zudem präsentierte SanDisk neue NAND-Technologien, Fortschritte bei "High Bandwidth Flash" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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