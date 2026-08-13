Die Partnerschaft vereint die Expertise von Resurgens im Bereich Software-Investitionen mit der führenden Qualitäts- und Compliance-Plattform von Qarma, um Produktinnovationen zu beschleunigen und die Reichweite in Nordamerika, Europa und Asien auszubauen

Resurgens Technology Partners ("Resurgens"), eine auf Software spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, gab heute ihre Partnerschaft mit Qarma bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von KI-gestützter Qualitäts- und Compliance-Software für Marken, Einzelhändler und Hersteller, die komplexe, globale Lieferketten verwalten. Qarma hat eine Plattform entwickelt, die bewährte Verfahren in den Bereichen Qualität und Compliance mit der praktischen Umsetzung dort verbindet, wo es am wichtigsten ist: in der Fertigung. Qarma wird weiterhin von seinen Mitbegründern, CEO Jacob Nedergaard und CTO Søren Mønsted, geleitet.

Qarma wurde 2016 gegründet und bedient Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Möbel und Wohnaccessoires, Bekleidung, Konsumgüter und Elektronik. Die Plattform verbindet Qualitäts- und Compliance-Teams, Beschaffungsfachleute, Lieferanten und Inspektoren. In den letzten zehn Jahren hat Qarma eine der branchenweit umfassendsten operativen Qualitätsplattformen aufgebaut, die bewährte Arbeitsabläufe mit Software kombiniert, die speziell für den Einsatz direkt in Produktionsstätten weltweit entwickelt wurde. Diese einzigartige operative Grundlage hat Millionen vertrauenswürdiger Qualitätsdatenpunkte über Tausende von Marken hinweg generiert, die nun eine neue Generation von KI antreiben und Kunden dabei helfen, von einer reaktiven Qualitätskontrolle zu einem vorausschauenden und präventiven Qualitätsmanagement überzugehen. Darüber hinaus nutzt Qarma seine Supply-Chain-Expertise, um Kunden Funktionen zur Lieferanten- und Produktkonformität bereitzustellen und so Qualitätsmanagement, Audits und Compliance auf einer einheitlichen Plattform zu bündeln.

Resurgens wird gemeinsam mit dem Managementteam von Qarma daran arbeiten, die KI-orientierte Roadmap des Unternehmens voranzutreiben und das Wachstum in Nordamerika, Europa und Asien zu beschleunigen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Resurgens zu Beginn dieser nächsten Wachstumsphase", sagte Jacob Nedergaard, Mitbegründer und CEO von Qarma. "Wir sind überzeugt, dass Resurgens ein umfassendes Verständnis für unser Geschäft, das Umfeld, in dem wir tätig sind, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und die Probleme hat, die wir in der Fertigung lösen. Dieser kundenorientierte, partnerschaftliche Ansatz passt hervorragend zu der Art und Weise, wie wir Qarma aufgebaut haben. Gemeinsam werden wir weiter in unser Produkt investieren, eng mit unseren Kunden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und neue Wachstumschancen schaffen."

"Qarma hat eine tiefgreifende Plattform aufgebaut, die nicht nur dem Management Transparenz verschafft. Sie greift dort, wo Qualität entsteht an den Produktionslinien und in den Betrieben der Zulieferer weltweit. Diese operative Tiefe, kombiniert mit einem einzigartigen Datensatz und KI-Fähigkeiten, schafft eine starke Grundlage für die nächste Generation des Qualitätsmanagements", sagte Adi Filipovic, Mitbegründer und Geschäftsführer bei Resurgens Technology Partners. "Indem Qarma Qualitätsprüfungen, Lieferantenaudits und Produktkonformität in einem einzigen System vereint, unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, immer komplexer werdende Lieferketten zu verwalten und gleichzeitig einen klaren operativen Mehrwert zu schaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jacob, Søren und dem gesamten Qarma-Team, um dem Unternehmen dabei zu helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen und nachhaltigen Wert für Kunden und Stakeholder zu schaffen."

Rothschild fungierte als exklusiver Finanzberater von Qarma. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Resurgens Technology Partners

Resurgens Technology Partners ist eine auf den Technologiesektor spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, die in nordamerikanische und ausgewählte europäische Unternehmen des unteren Mittelstands im Bereich Anwendungs- und Infrastruktursoftware investiert. Das wachsende Team von Resurgens verfügt über vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Betriebsführung und Personalmanagement und verfolgt bei jedem Portfoliounternehmen einen aktiven und engagierten Ansatz zur Wertschöpfung. Resurgens hat seinen Hauptsitz in Atlanta und verfügt über weitere Mitarbeiter in Austin, Boston und der Bay Area. Weitere Informationen finden Sie unter https://resurgenstech.com.

Über Qarma

Qarma wurde 2016 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Dänemark und verfügt über Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien. Das Unternehmen ist eine KI-gestützte Qualitäts- und Compliance-Plattform, die Marken, Einzelhändlern, Beschaffungsunternehmen und Herstellern dabei hilft, verifizierte Betriebsdaten in prädiktive Erkenntnisse über globale Lieferketten hinweg umzuwandeln. Durch die Zusammenführung von Qualitätsprüfungen, Lieferantenleistung und Produktkonformität auf einer einzigen Plattform ermöglicht Qarma es Unternehmen, Qualitätsprobleme zu vermeiden, Risiken zu reduzieren und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Heute unterstützt Qarma weltweit Tausende von Marken und deren Lieferantennetzwerke bei der Umsetzung von Qualitäts- und Compliance-Maßnahmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.qarmainspect.com.

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