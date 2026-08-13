Die Birkenstock Aktie legt an der NYSE deutlich zu. Ein starkes Rekordquartal beim Umsatz und eine angehobene Jahresprognose sorgen für neue Zuversicht bei Anlegern.Umsatz wächst kräftig Birkenstock hat mit starken Quartalszahlen überzeugt. Der Schuhhersteller verzeichnete ein Rekordquartal beim Umsatz und wuchs zweistellig. Besonders positiv ist, dass die Dynamik nicht nur aus einer einzelnen Region kam, sondern in allen drei Weltregionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de