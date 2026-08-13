NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei habe mit den Zahlen für das zweite Quartal die Konsensschätzungen leicht verfehlt, das Management habe gleichwohl den jüngst erhöhten Ausblick für 2026 beibehalten, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach dem Bericht. Aufgrund gestiegener Frachtraten hob sie ihre Schätzungen an. Sie sieht aber weiterhin erhebliches Abwärtspotenzial bei einer eventuellen Normalisierung der Frachtraten./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:05 / BST

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