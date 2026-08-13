Die SpaceX-Aktie profitierte zuletzt vor allem von der Vorstellung, dass das Unternehmen weit mehr werden könnte als ein Raumfahrt- und Satellitenanbieter. Für zusätzlichen Schub sorgte die Vorstellung von "Grok Bot", einer neuen KI-Software, die wie ein Team aus mehreren spezialisierten KI-Agenten arbeiten soll. Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas wertete den Start als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden KI-Plattform. SpaceX könne damit perspektivisch Rechenleistung, Echtzeitdaten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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