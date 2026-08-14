Suzano, der weltweit größte Zellstoffhersteller, gibt seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 (2Q26) bekannt und verzeichnet im Vergleich zum Vorquartal höhere Preise, stärkere Absatzmengen sowie Verbesserungen beim bereinigten EBITDA und beim operativen Cashflow. Die Quartalsergebnisse spiegeln die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Geschäftstätigkeit von Suzano in einem Quartal wider, das von ungünstigen Wechselkursentwicklungen und einem Druck auf die Inputkosten geprägt war, der durch höhere Ölpreise verursacht wurde, von denen die gesamte Branche betroffen war.

Suzano verkaufte im 2. Quartal 2026 insgesamt 3,3 Millionen Tonnen Zellstoff und Papier, davon 2,9 Millionen Tonnen Zellstoff und 406.000 Tonnen Papier in den Segmenten Verpackung, Druck- und Schreibpapier, Spezialprodukte sowie Tissue. Der Nettoumsatz belief sich auf 11,6 Milliarden BRL und das bereinigte EBITDA erreichte 4,7 Milliarden BRL; beide Werte lagen über den im Vorquartal verzeichneten Werten. Der operative Cashflow belief sich auf 2,9 Milliarden BRL, während der Jahresüberschuss im 2. Quartal 2026 insgesamt 1,8 Milliarden BRL betrug.

Trotz anhaltenden Kostendrucks blieben die Cash-Kosten für die Zellstoffproduktion (ohne Ausfallzeiten) im Vergleich zum Vorjahr mit 843 BRL pro Tonne weitgehend stabil. Suzano verfolgt zudem eine Absicherungsstrategie, um die Schwankungen des Brent-Preises abzufedern.

Die Verschuldungsquote von Suzano, gemessen am Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA, lag zum Quartalsende bei 3,4 in USD. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf den Abbau seiner Verschuldung, unterstützt durch die aus dem operativen Geschäft generierten Zahlungsmittel, Effizienzsteigerungen und eine disziplinierte Kapitalallokation.

"Wir haben in einem volatilen Marktumfeld ein solides zweites Quartal erzielt. Wir konzentrieren uns weiterhin auf operative Effizienz und den Abbau der Verschuldung, was unsere Widerstandsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken wird. Gleichzeitig werden wir uns darauf konzentrieren, Wert aus den bereits getätigten Investitionen zu schöpfen und so nachhaltigen Wert für unsere Stakeholder zu schaffen", sagte Beto Abreu, CEO von Suzano.

Nach Ablauf des Quartals schloss Suzano den Erwerb einer 51-prozentigen Beteiligung an Arbex, dem gemeinsam mit Kimberly-Clark gegründeten globalen Tissue-Unternehmen, gegen eine Barzahlung in Höhe von 1,3 Milliarden USD ab. Arbex nahm am 1. Juli 2026 den Betrieb auf und konzentriert sich auf die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Tissue-Produkten für Endverbraucher und den professionellen Bereich in über 70 Ländern. Das Unternehmen umfasst 22 Produktionsstätten in 14 Märkten. Die Ergebnisse von Arbex werden ab dem dritten Quartal 2026 in den Jahresabschluss von Suzano einbezogen.

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