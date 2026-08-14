Das Unternehmen wurde für ein Dreijahres-Umsatzwachstum von 776 ausgezeichnet und hat sich damit einen Platz unter den erfolgreichsten unabhängigen Unternehmen des Landes gesichert

CFO Worx gab heute bekannt, auf Platz 448 der 2026 Inc. 5000-Liste aufgeführt zu sein, der jährlichen Rangliste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Amerika. Die Liste ist das renommierteste Ranking der erfolgreichsten unabhängigen und unternehmerisch geführten Unternehmen des Landes und zeichnet Unternehmen aus, die ein bemerkenswertes Wachstum erzielt haben und gleichzeitig Innovationen vorantreiben, Arbeitsplätze schaffen und die Zukunft der Wirtschaft gestalten. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Unternehmen wie Microsoft, Meta, Chobani, Oracle und Patagonia.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260813045241/de/

Brian Alvarez, CEO of CFO Worx

"Einen Platz auf dieser Liste zu belegen, ist nur dank des Vertrauens möglich, das unsere Kunden in uns setzen, und zeugt von der Qualität des Teams, das hinter jedem Auftrag steht", sagte Brian Alvarez, CEO von CFO Worx.

Die diesjährige Inc. 5000-Liste würdigt eine neue Klasse von Unternehmen, die Wachstum neu definieren. Von KI und fortschrittlicher Fertigung bis hin zum Gesundheitswesen, Konsumgütern und professionellen Dienstleistungen: Diese Unternehmen bauen ihren Einfluss aus, schaffen Arbeitsplätze und beweisen, dass unternehmerischer Ehrgeiz nach wie vor der Motor der US-Wirtschaft ist. Bei den 5.000 Unternehmen auf der Liste lag die mittlere Umsatzwachstumsrate über drei Jahre bei 130 und sie haben in den vergangenen drei Jahren insgesamt mehr als 627.208 neue Arbeitsplätze in der US-Wirtschaft geschaffen.

Die vollständige Inc. 5000-Liste, Unternehmensprofile der ausgezeichneten Unternehmen sowie eine nach Branche und Standort durchsuchbare Datenbank finden Sie unter: www.inc.com/inc5000.

"Jedes Unternehmen auf der Inc. 5000-Liste kann eine Geschichte von Durchhaltevermögen, klugen Entscheidungen und der Weigerung, stillzustehen, erzählen", so Mike Hofman, Chefredakteur von Inc. "Ihr Wachstum spiegelt mehr als nur eine starke finanzielle Leistung wider es zeugt von Kreativität, Resilienz und Kundenorientierung, die erforderlich sind, um Unternehmen aufzubauen, die nachhaltig Wirkung erzielen. Wir gratulieren allen ausgezeichneten Unternehmen zu dieser bedeutenden Leistung."

Methodik der Inc. 5000-Liste

Die Unternehmen auf der 2026 Inc. 5000-Liste werden nach ihrem prozentualen Umsatzwachstum von 2022 bis 2025 eingestuft. Um sich zu qualifizieren, müssen die Unternehmen vor dem 31. März 2022 gegründet worden sein und bereits Umsatz erwirtschaftet haben. Sie müssen ihren Sitz in den USA haben, sich in Privatbesitz befinden, gewinnorientiert und unabhängig sein also keine Tochtergesellschaften oder Geschäftsbereiche anderer Unternehmen (Stand: 31. Dezember 2025). (Seitdem könnten einige der Unternehmen auf der Liste an die Börse gegangen oder übernommen worden sein.) Der Mindestumsatz für das Jahr 2022 liegt bei 100.000 US-Dollar; der Mindestumsatz für das Jahr 2025 beträgt 2 Millionen US-Dollar. Wie immer behält sich Inc. das Recht vor, Bewerber aus subjektiven Gründen abzulehnen.

Über CFO Worx

CFO Worx ist ein KI-natives Unternehmen für Fractional-CFO-Dienstleistungen, das US-amerikanischen Privatunternehmen aus verschiedenen Branchen maßgeschneiderte Beratung in den Bereichen CFO, Controlling sowie strategische Vorbereitung auf Fusionen und Übernahmen anbietet. CFO Worx unterstützt Transaktionen im Wert von bis zu 250 Millionen US-Dollar und hilft Führungsteams dabei, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. CFO Worx wird von Gründer und CEO Brian Alvarez geleitet, der einen MBA der Harvard Business School und einen Abschluss von West Point hat und Veteran der US-Armee ist. Er wurde zuvor in Tampa zum CFO of the Year 2022 gekürt. Erfahren Sie mehr über CFO Worx unter https://www.cfoworx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260813045241/de/

Contacts:

info@cfoworx.com