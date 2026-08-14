Antrique Holdings Pte. Ltd. hat über seine Tochtergesellschaften in Brunei seine KI-Innovationsplattform vorgestellt. Begleitet wurde die Vorstellung vom Spatenstich für den KI-Innovationscampus und dem Start der "AI-Powered Food Innovation Initiative". Die Plattform integriert künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und praxisnahe Industrieanwendungen mit dem Ziel, die langfristige wirtschaftliche Diversifizierung von Brunei Darussalam zu beschleunigen, die KI-Kompetenzen des Landes zu stärken und die digitale Transformation voranzutreiben. Die Plattform basiert auf NVIDIA-Technologie und soll praxisnahe KI-Lösungen von regionaler und globaler Bedeutung bereitstellen.

Die Zeremonie fand statt unter der Leitung von Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf Bin Haji Metussin, Koordinierungsminister für Wirtschaftspolitik sowie Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie. Anwesend waren Vertreter der US-Botschaft in Brunei Darussalam, von Regierungsbehörden und strategischen Partnern.

Im Mittelpunkt der Initiative steht die integrierte KI-Innovationsplattform von Antrique, die auf der KI-Infrastruktur von NVIDIA aufbaut. Die erste bedeutende Anwendung der Plattform ist die AI-Powered Food Innovation Initiative. Sie startet mit einer KI-gestützten Kaffeeplantage, die künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien und Präzisionslandwirtschaft kombiniert, um Produktivität, Nachhaltigkeit und Erntequalität zu optimieren. Zunächst wird die Initiative vertrauenswürdige Datensätze als Basis für auf Brunei zugeschnittene KI-Modelle generieren und dann schrittweise Landwirtschaft, Aquakultur, Fischerei und weitere strategische Sektoren ergänzen.

Auf dem AI4BRUNEI-Workshop, der gemeinsam mit NVIDIA ausgerichtet wurde und Regierungsvertreter und strategische Partner zusammenführte, erklärte Laura Brown, Geschäftsträgerin der Botschaft der USA in Brunei Darussalam: "Als weltweiter Innovationsführer bei Zukunftstechnologien unterstützen wir die Entwicklung des Innovationsökosystems in Brunei durch amerikanische Technologie, Wissensaustausch und Kompetenzaufbau. Die Zusammenarbeit mit US-Unternehmen wie NVIDIA kommt den Menschen in Brunei zugute und stärkt die Beziehungen zwischen Brunei und den Vereinigten Staaten."

Mit Unterstützung eines führenden Staatsfonds und strategischer Technologiepartner plant Antrique die Entwicklung von TokenFactory. Diese Plattform soll die Erstellung und Vermarktung vertrauenswürdiger, KI-tauglicher digitaler Assets, spezialisierter KI-Modelle und intelligenter Lösungen ermöglichen. Auf diese Weise will Antrique Brunei neue Möglichkeiten eröffnen, KI-gestützte Technologien zu exportieren und seine Rolle in der globalen KI-Wirtschaft zu stärken.

Darüber hinaus prüft die Unternehmensgruppe Kooperationen mit führenden internationalen Universitäten und Forschungseinrichtungen, darunter dem Massachusetts Institute of Technology (MIT), um Forschung, Innovation, Talententwicklung und die Vermarktung von Technologien zu fördern.

Die Einführung der Plattform ist ein wichtiger Meilenstein für die Zusammenarbeit von Antrique mit NVIDIA und den weiteren Ausbau des KI-Ökosystems in Brunei. Mit weltweit führenden KI-Technologien, nachhaltiger Infrastruktur und praxisnahen Industrieanwendungen will die Unternehmensgruppe die KI-Kompetenzen von Brunei stärken und dazu beitragen, das Land als vertrauenswürdigen Standort für KI-Innovationen und KI-gestützte Lösungen von regionaler und globaler Tragweite zu etablieren.

Über Antrique Holdings Pte. Ltd.

Antrique Holdings Pte. Ltd. ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Singapur, das eine integrierte KI-Innovationsplattform entwickelt. Die Unternehmensgruppe schafft ein integriertes Innovationsökosystem, das KI-Innovationen, digitale Transformation und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördert. Weitere Informationen finden Sie unter https://antrique.net/.

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