Die von der FINMA regulierte Schweizer Bank erweitert ihr Kryptoangebot um den nativen Token von Hyperliquid, da HYPE zunehmend über regulierte Angebote verfügbar wird

Die AMINA Bank AG ("AMINA"), eine von der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) regulierte Kryptobank mit globaler Reichweite, bietet ihren Kunden ab sofort Handel und Verwahrung von HYPE, dem nativen Token der Hyperliquid-Blockchain. Angesichts des rasanten Wachstums von Hyperliquid und der steigenden Zahl regulierter Zugangswege zu HYPE setzen institutionelle und professionelle Anleger bei der Verwahrung ihrer Bestände verstärkt auf die Standards einer lizenzierten Bank.

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AMINA Adds Trading and Custody for HYPE as Hyperliquid's Institutional Profile Gains Traction

Hyperliquid ist eine vollständig on-chain betriebene Börse für Perpetual Futures und Spot-Handel und führt Käufer und Verkäufer direkt on-chain mit einer Geschwindigkeit zusammen, die mit zentralisierten Börsen vergleichbar ist. Derzeit wickelt Hyperliquid rund 70 des gesamten On-Chain-Handelsvolumens bei Perpetual Futures über dezentrale Plattformen ab.

Die steigende institutionelle Bedeutung von Hyperliquid spiegelt die zunehmende Verankerung von Kryptowährungen im traditionellen Finanzwesen wider. Im März 2026 erteilte S&P Dow Jones Indices TradeXYZ eine Lizenz zur Nutzung des S&P 500 für einen auf Hyperliquid gehandelten Perpetual-Futures-Kontrakt den ersten lizenzierten Perpetual-Derivatekontrakt auf Basis dieses Index. Auch bei regulierten Anlageprodukten rund um HYPE zeigt sich diese Entwicklung: Bitwise legte im Mai 2026 in den USA einen HYPE-Spot-ETF (BHYP) auf und brachte anschließend in Europa ein börsengehandeltes Hyperliquid-Staking-Produkt auf Xetra der Deutschen Börse an den Markt.

"Hyperliquid kann Trades atomar on-chain und mit einer Geschwindigkeit abgleichen, die mit zentralisierten Börsen vergleichbar ist. Damit schließt die Plattform die Lücke zwischen der Transparenz dezentraler Märkte und der Ausführungsqualität, die Nutzer von traditionellen Handelsplätzen gewohnt sind", berichtet Myles Harrison, Chief Product Officer bei AMINA. "Da traditionelle und digitale Finanzwelt immer enger zusammenrücken, erweitern Projekte wie Hyperliquid die Möglichkeiten dezentraler Finanzmärkte auf entscheidende Weise. Mit der Aufnahme von HYPE bietet AMINA seinen Kunden regulierten Zugang zu einem der aktivsten und gefragtesten Handelsplätze im dezentralen Finanzwesen mit den Verwahrungsstandards, die sie von einer Bank erwarten."

AMINA-Kunden können HYPE nun ohne Volumenobergrenzen oder Handelsbeschränkungen handeln und verwahren mit den Sicherheits- und Governance-Standards eines traditionellen Bankpartners. Unterstützt wird HYPE in der EVM-kompatiblen Umgebung von Hyperliquid (HyperEVM); Staking und native HyperCore-Funktionen sind in diesem Angebot nicht enthalten.

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Über AMINA Crypto. Banking. Simplified.

Die AMINA Bank AG wurde im April 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Zug (Schweiz). Sie ist ein Pionier in der Krypto-Banking-Branche. Im August 2019 erhielt die AMINA Bank AG die Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA"). Im Februar 2022 erhielt die AMINA Bank AG, Abu Dhabi Global Markets ("ADGM") Branch, die Finanzdienstleistungsgenehmigung von der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde ("FSRA") der ADGM. Im November 2023 erhielt AMINA (Hong Kong) Limited von der Securities and Futures Commission ("SFC") die Lizenzen Typ 1 (Handel mit Wertpapieren), Typ 4 (Beratung zu Wertpapieren) und Typ 9 (Vermögensverwaltung). Im Oktober 2025 wurde die Typ-1-Lizenz des Unternehmens weiter genehmigt, um digitale Vermögensverwaltungsdienstleistungen für professionelle Anleger im Rahmen des digitalen Vermögensregulierungsrahmens von Hongkong einzubeziehen. Im Oktober 2025 erhielt die AMINA (Austria) AG ("AMINA EU") ihre CASP-Lizenz von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") im Rahmen des Markets in Crypto-Assets (MiCAR)-Rahmens.

Der CVVC Global Report und CB Insights nannten AMINA als eines der Top-50-Unternehmen im Blockchain-Ökosystem. Im Jahr 2025 gewann AMINA bei den Hedgeweek Global Digital Assets Awards 2025 die Auszeichnung "Institutional Digital Asset Innovation of the Year". Zuletzt wurde AMINA bei den PWM Wealth Tech Awards von FT Live als "Best Digital Challenger Private Banks" ausgezeichnet.

Mehr über AMINA erfahren Sie unter www.aminagroup.com

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