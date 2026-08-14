Von Goldpotenzial profitieren…: Zwei Unternehmen, bei denen Cashflow auf neue Wachstumschancen treffen!

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Fortuna finanziert Wachstum aus eigener Kraft. Osisko Gold erweitert 'Cariboo' in der Tiefe und testet 'Proserpine'! Das sind interessante aussichten.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp. und Osisko Gold Group Inc.! · Bezahlte Beziehungen: SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Emittenten entgeltliche IR-/Marketingbeziehungen. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 14. August 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold erhielt im Juli 2026 neuen Rückhalt durch börsengehandelte Produkte: Laut World Gold Council flossen weltweit netto rund 3 Mrd. USD in physisch besicherte Gold-ETFs, davon 616 Mio. USD nach Asien. China führte die regionalen Zuflüsse an. Als mögliche Treiber nennt der Verband die Schwäche des CSI 300, niedrigere lokale Renditen und einen stabileren Goldpreis. Das kann die Marktstimmung stützen.

Quelle: Wold Gold Council, Gold ETF Flows, Juli 2026 (6. August 2026); Eigene Darstellung

Daraus ergeben sich für Fortuna Mining (WKN: A40CFY) und Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) zwei unterschiedliche Investmentthesen. Fortuna verbindet laufende Produktion und Cashflow mit Investitionen in "Séguéla', "Diamba Sud' und "Bambadji'. Osisko Gold ist ein Entwickler, der das vollständig genehmigte "Cariboo'-Projekt technisch absichert und zusätzliches Explorationspotenzial prüft. Der Vergleich verlangt daher eine klare Trennung zwischen Produktion, Studienergebnissen, Unternehmenszielen und Explorationschancen.

Fortuna: Cashflow finanziert die nächste Wachstumsphase!

Fortuna meldete für das zweite Quartal 2026 einen freien Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten von 85,7 Mio. USD. Zum 30. Juni verfügte das Unternehmen über 756,7 Mio. USD Liquidität und 435 Mio. USD Nettocash, das bereinigte EBITDA erreichte 200,8 Mio. USD. Diese Kennzahlen sind teilweise nicht nach IFRS standardisiert.

Der Gegenpol blieb die Kostenseite: Die konsolidierten Cash-Kosten stiegen auf 1.034,- USD je verkaufter Goldäquivalentunze (GEO), die "All-in Sustaining Costs' ("AISC') auf 2.157,- USD je GEO. Fortuna bezeichnete Q2 als voraussichtlichen "AISC'-Höhepunkt 2026 und erwartet im zweiten Halbjahr niedrigere Werte.

Quelle: Fortuna Mining Corp., Q2-Ergebnisbericht vom 5. August 2026.

Operativ produzierte Fortuna im zweiten Quartal 72.217 GEO und im ersten Halbjahr 145.089 GEO. Damit sah sich das Unternehmen weiter auf Kurs für seine Jahresprognose von 281.000 bis 305.000 GEO.

Quellen: Fortuna Mining Corp., Produktionsmeldung vom 9. Juli 2026 und "Séguéla'-Entscheidung vom 29. Juli 2026.

Parallel genehmigte Fortuna die Erweiterung von "Séguéla': Die Verarbeitungskapazität soll um 30% von 1,75 auf rund 2,3 Mio. Tonnen pro Jahr steigen. Die Unternehmensplanung sieht dafür rund 109 Mio. USD Baukapital, eine Amortisationszeit von etwa 2,5 Jahren und im Durchschnitt mehr als 200.000 Unzen Gold jährlich über das kommende Jahrzehnt vor. Der Hochlauf auf die erweiterte Kapazität ist für die zweite Jahreshälfte 2028 geplant.

Bei "Diamba Sud' beziffert die Machbarkeitsstudie vom 29. Juni 2026 den Nachsteuer-Kapitalwert bei 5% Diskontsatz auf 1,0 Mrd. USD, die interne Rendite auf 60% und das anfängliche Kapital auf rund 398 Mio. USD - jeweils auf 100% Projektbasis und bei 3.500,- USD je Unze Gold. Eine finale Investitionsentscheidung erwartet Fortuna erst nach Erhalt der noch ausstehenden Abbaukonzession, erstes Gold könnte dann im zweiten Quartal 2028 produziert werden.

"Bambadji' erweitert Fortunas Explorationskorridor im Senegal!

Am 10. August 2026 schloss Fortuna den Erwerb des rund 190 km² großen "Bambadji'-Projekts von Tochtergesellschaften von Barrick und IAMGOLD ab. Das Gebiet grenzt östlich an "Diamba Sud'. Zusammen kontrolliert Fortuna nach eigenen Angaben rund 60 km aussichtsreiche Streichlänge entlang der "Senegal-Mali Shear'-Zone. Zum Datenpaket gehören geochemische, geophysikalische und geologische Informationen sowie rund 214.000 m historische "Auger'-, "RC'- und Diamantbohrungen.

Quelle: Fortuna Mining Corp., "Bambadji'-Transaktionsmeldung vom 10. August 2026.

Die Nähe zum vorgeschlagenen Anlagenstandort von "Diamba Sud' eröffnet eine strategische Option: Material aus "Bambadji' könnte später in ein größeres Betriebskonzept einfließen. Dafür gibt es derzeit jedoch weder eine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve noch eine Machbarkeitsstudie oder einen Minenplan.

Für den Rest des Jahres 2026 genehmigte Fortuna ein anfängliches Explorationsbudget von 8 Mio. USD und 51.000 Bohrmeter. "RC'- und Diamantbohrungen sollen im dritten Quartal beginnen und zunächst acht priorisierte Ziele innerhalb von rund 20 km um den vorgeschlagenen Anlagenstandort untersuchen.

Der Kaufpreis betrug 200 Mio. USD in bar aus Fortunas Kasse. Hinzu kommt eine "Net-Smelter-Return-Royalty' von insgesamt 0,5% auf die ersten 1,75 Mio. Unzen Gold, die aus "Bambadji' Nord produziert werden.

Die historischen Bohrdaten reichen bis 1993 zurück, bei einigen älteren Ergebnissen sind die Qualitätssicherungsdaten begrenzt. Nachprüfungen, Neuergebnisse und gegebenenfalls Zwillingsbohrungen sind daher entscheidend, bevor sich das Potenzial belastbar einordnen lässt.

Quelle der historischen Bohrdaten und der technischen Einschränkungen: Fortuna Mining Corp., 10. August 2026.

Osisko Gold: "Cariboo' wird in der Tiefe getestet!

Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) trägt diesen Namen seit dem 14. Juli 2026. Zuvor firmierte das Unternehmen als Osisko Development Corp. Die Aktien werden seit dem 20. Juli unter dem Kürzel OGG gehandelt. Das zu 100% gehaltene "Cariboo'-Goldprojekt in Zentral-British-Columbia ist vollständig genehmigt und befindet sich auf Machbarkeitsstufe. Ein Tiefenprogramm prüft mögliche Fortsetzungen der Aderkorridore bis 800 m vertikale Tiefe.

Die am 8. Juli gemeldeten elf Bohrlöcher lieferten unter anderem 13,19 g/t Gold über 3,60 m in 596 m vertikaler Tiefe sowie 28,90 g/t über 0,50 m in 718 m Tiefe. Alle elf Bohrungen trafen Analysekomposite von mindestens 1,8 g/t Gold, zehn davon lagen außerhalb der aktuellen Mineralressourcen-Kontur.

Quelle: Osisko Gold

Nach Unternehmensangaben deuten die Resultate auf Erweiterungspotenzial in wenig untersuchten Lücken und unterhalb der heutigen Lagerstätten-Kontur hin, die im Durchschnitt bis etwa 350 m vertikale Tiefe reicht. Fünf Oberflächenbohrgeräte setzten das Programm zum Meldungszeitpunkt fort. Ob daraus wirtschaftlich gewinnbare Ressourcen entstehen könnten, hängt von weiteren Bohrungen, Modellen, Studien und wirtschaftlichen Annahmen ab.

"Proserpine': neues mineralisiertes System, noch ohne Ressource!

Am "Proserpine'-Ziel, rund 7 km südöstlich entlang des Streichens der "Cariboo'-Lagerstätte, meldete Osisko 14 Diamantbohrungen über insgesamt 6.463 m. Zu den Höhepunkten zählen 95,93 g/t Gold über 4,60 m in nur 71 m vertikaler Tiefe in PSP-26-004, einschließlich 873,00 g/t über 0,50 m.

PSP-26-001 lieferte außerdem 5,46 g/t Gold über 8,60 m in nur 77 m Tiefe und 2,17 g/t über 14,45 m in 431 m Tiefe. Die Originalmeldung nennt die geschätzten wahren Mächtigkeiten separat, einzelne hohe Gehalte sind nur im Zusammenhang mit dem gesamten Bohrloch und der Lagerstättengeometrie aussagekräftig.

Quelle: Osisko Gold Group Inc., "Proserpine'-Meldung vom 5. August 2026.

Die bekannte Mineralisierung erstreckt sich nach Unternehmensangaben über etwa 1,0 km Streichlänge und 0,5 km Breite und bleibt in alle Richtungen offen. Alle Bohrungen, die ihre Zieltiefe erreichten, trafen Mineralisierung - von oberflächennah bis in mehr als 400 m vertikale Tiefe. Osisko interpretiert hochgradige Strukturen und breitere, niedrigergradige Zonen als Hinweis auf mögliches Potenzial für Tagebau- oder Massenabbaumethoden. Das ist eine geologische Unternehmensinterpretation, kein Nachweis wirtschaftlicher Abbaubarkeit.

Für "Proserpine' gibt es bislang weder eine Mineralressourcenschätzung oder Mineralreserve noch eine Wirtschaftlichkeitsstudie. Ausdehnung, Kontinuität, Metallurgie, Kosten und Genehmigungsfähigkeit sind offen. Nach der saisonalen Pause nahm Osisko die Bohrungen zunächst mit drei Geräten wieder auf und plant weitere 26.500 m. Das Programm soll die Kontur verdichten und erweitern sowie ungetestete Ziele im Nordwesten prüfen.

"Lowhee' bestätigt das lokale Modell - Finanzierung bleibt bedingt!

In der "Lowhee'-Zone wurden 2025 und 2026 insgesamt 17.072 m "Infill'-Bohrungen in 185 Diamantbohrlöchern abgeschlossen. Die Arbeiten konzentrierten sich auf zwei kleine Bereiche mit engem Bohrabstand und sollten lokale Variabilität, Minenplanungsannahmen und geplante Abbaustellen prüfen.

Quelle: Osisko Gold Group Inc., "Lowhee'-Meldung vom 23. Juli 2026.

Die vorläufige interne Gegenüberstellung mit dem bestehenden kurzfristigen Modell ergab:

Zone 1: rund 30% mehr Tonnen und 6% mehr enthaltene Goldunzen bei einem etwa 18% niedrigeren Goldgehalt.

Zone 2: rund 8% weniger Tonnen und 8% mehr enthaltene Goldunzen bei einem etwa 16% höheren Goldgehalt.

Die Resultate gelten nur für die untersuchten Teilbereiche und sind nicht auf die gesamte Lagerstätte übertragbar.

Nach Aussage des Unternehmens stützen die Ergebnisse die weitere Verwendung der bestehenden geologischen und minenplanerischen Annahmen, vorbehaltlich weiterer Arbeiten. Die Analyse ist jedoch weder eine aktualisierte Mineralressourcen- noch eine Mineralreservenschätzung und nicht auf die gesamte Lagerstätte übertragbar.

Zone 1: +30% Tonnen · -18% Gehalt · +6% enthaltene Goldunzen

Zone 2: -8% Tonnen · +16% Gehalt · +8% enthaltene Goldunzen

Eigene Darstellung auf Basis der von Osisko Gold Group veröffentlichten lokalen Modellvergleichsdaten.

Osisko erwartet, die technischen Bedingungen für die noch nicht gezogenen 350 Mio. USD der besicherten vorrangigen Projektkreditfazilität im dritten Quartal 2026 zu erfüllen. Dafür sind unter anderem Prüfung und Freigabe durch Appian Capital sowie weitere Bedingungen erforderlich. Ein Mittelabruf ist damit noch nicht erfolgt und nicht bedingungslos gesichert.

Fazit: Zwei Potenziale bei unterschiedliche Risiken!

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) verbindet operative Cashflow-Stärke mit messbaren Wachstumsprojekten. Die nächsten Prüfsteine sind der Kostenrückgang im zweiten Halbjahr, der Start der "Séguéla'-Erweiterung, die Abbaukonzession und Investitionsentscheidung für "Diamba Sud' sowie erste eigene "Bambadji'-Bohrdaten. Hohe "AISC', externe Kostentreiber und Ausführungsrisiken bleiben die Gegengewichte.

Bei Osisko Gold Group (WKN: A42FUV) entscheiden vor allem weitere "Cariboo'-Tiefenergebnisse, die Fortsetzung des "Proserpine'-Programms und die Erfüllung der Kreditbedingungen über den nächsten Entwicklungsschritt. Die jüngsten Daten erweitern die technische Grundlage, ersetzen aber keine aktualisierten Ressourcen, Reserven, Wirtschaftlichkeitsstudien, Finanzierungsnachweise oder Bauentscheidung. Die Chance ist damit konkret, bleibt jedoch entwicklungs- und explorationsabhängig.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen, Methodik und rechtliche Hinweise

Informationsstand und Methodik: Stand der inhaltlichen Prüfung ist der 12. August 2026. Verwendet wurden vorrangig Unternehmensmeldungen, MD&A-Unterlagen, technische Berichte nach NI 43-101 und Daten des World Gold Council. Unternehmensangaben und Zukunftsaussagen wurden gekennzeichnet und redaktionell auf Plausibilität, Konsistenz und Aktualität geprüft. Eigene Kurs-, Ertrags- oder Bewertungsmodelle wurden nicht erstellt. Da der Beitrag keine Kursnotierungen, Kursziele oder Renditeprognosen verwendet, besteht kein Referenzkurs. Eine fortlaufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen.

Primärquellen:

World Gold Council - Gold ETF Flows: July 2026 (6. August 2026)

Fortuna Mining - Q2-Ergebnisse 2026 (5. August 2026)

Fortuna Mining - Q2-Produktion 2026 (9. Juli 2026)

Fortuna Mining - Machbarkeitsstudie "Diamba Sud' (29. Juni 2026)

(29. Juni 2026) Fortuna Mining - "Séguéla'-Kapazitätserweiterung (29. Juli 2026)

Fortuna Mining - Erwerb "Bambadji' (10. August 2026)

Osisko - "Cariboo'-Tiefenbohrungen (8. Juli 2026)

Osisko Gold - Namensänderung (15. Juli 2026)

Osisko Gold - "Lowhee'-Infillprogramm (23. Juli 2026)

Osisko Gold - "Proserpine'-Bohrergebnisse (5. August 2026)

Offenlegung, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Ersteller, Autor und Erstveröffentlichung: Ersteller und Herausgeber ist die JS Research GmbH, Olsberg. Verantwortlicher Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Erstveröffentlichung: 14. August 2026, 05:30 Uhr (Europa/Berlin). Die Tätigkeit der JS Research GmbH im Zusammenhang mit der Erstellung beziehungsweise Weitergabe von Anlageempfehlungen ist gemäß § 86 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angezeigt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen: Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Aussagen und unternehmensseitige Erwartungen, unter anderem zu Produktion, Kosten, Bau- und Bohrprogrammen, Projektentwicklung, Finanzierung, Ressourcenpotenzial und möglichen wirtschaftlichen Ergebnissen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen und Schätzungen zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken wesentlich abweichen. Formulierungen wie plant, erwartet, soll, könnte, würde, Potenzial oder Ziel stellen keine Zusage dar.

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