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Markus Weingran
14.08.2026 06:27 Uhr
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Drohnen-Aktie mit Potenzial: +112 Prozent in diesem Jahr und das soll erst der Anfang sein!

Die Aktie von Unusual Machines hat sich 2026 bereits mehr als verdoppelt. Trotzdem glaubt Piper Sandler, dass "die eigentliche Wachstumsstory gerade erst begonnen hat." Das bedeutet noch viel Spielraum nach oben.Unusual Machines ist genau dort positioniert, wo Washington in den kommenden Jahren Milliarden US-Dollar investieren will: in einer heimischen Lieferkette für Drohnen. Das Unternehmen aus Orlando produziert zentrale Komponenten für unbemannte Flugsysteme, darunter Motoren und weitere Bauteile, und will sich damit als amerikanische Alternative zu chinesischen Zulieferern etablieren. Noch ist Unusual Machines klein. Das Unternehmen beschäftigt gerade einmal rund 240 Mitarbeiter. …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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