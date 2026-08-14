Drohnen-Aktie mit Potenzial: +112 Prozent in diesem Jahr und das soll erst der Anfang sein!

Die Aktie von Unusual Machines hat sich 2026 bereits mehr als verdoppelt. Trotzdem glaubt Piper Sandler, dass "die eigentliche Wachstumsstory gerade erst begonnen hat." Das bedeutet noch viel Spielraum nach oben.Unusual Machines ist genau dort positioniert, wo Washington in den kommenden Jahren Milliarden US-Dollar investieren will: in einer heimischen Lieferkette für Drohnen. Das Unternehmen aus Orlando produziert zentrale Komponenten für unbemannte Flugsysteme, darunter Motoren und weitere Bauteile, und will sich damit als amerikanische Alternative zu chinesischen Zulieferern etablieren. Noch ist Unusual Machines klein. Das Unternehmen beschäftigt gerade einmal rund 240 Mitarbeiter. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran