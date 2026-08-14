DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 14. August

=== *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q (08:30 PK) 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H (13:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1H 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten 2Q Eurozone Arbeitslosenquote *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj 1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,5% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,2 *** 16:00 US/Lagerbestände Juni ===

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August 14, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)

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