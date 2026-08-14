Rechenzentren brauchen nicht nur Chips, Server und Kühlung, sondern vor allem eines: zuverlässigen Strom. Ein Spezialist für dezentrale Energieversorgung hat sich mit seinen Lösungen einen direkten Zugang zu diesem Zukunftsmarkt verschafft. Großaufträge aus den USA sorgen für Rückenwind und lassen die Auftragsbücher kräftig anschwellen. Doch der Data-Center-Boom ist nur ein Teil der Wachstumsstory.Ein erster Großauftrag zur netzunabhängigen Stromversorgung von US-Rechenzentren hat ein Volumen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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