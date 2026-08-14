Die Micron-Aktie setzt ihre Erholung eindrucksvoll fort und hat seit dem lokalen Tief vom 29. Juli bereits rund +32% zugelegt. Allein gestern gewann der Kurs weitere +4,23% und konnte damit die jüngste Aufwärtsbewegung bestätigen. Besonders interessant: Der Ausbruch aus einer Bullenflagge nach oben ist gelungen - ein klassisches bullisches Signal, das auf eine Fortsetzung der Rallye hindeuten kann. Chartanalyse zur Micron-Aktie Der Micron-Aktie ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de