Die SanDisk-Aktie hat ihre Erholung eindrucksvoll fortgesetzt und gestern weitere +13,67% zugelegt. Seit dem lokalen Tief vom 29. Juli summiert sich der Anstieg damit bereits auf rund +58%. Rückenwind liefert der zuletzt deutlich optimistischere Ausblick des Speicherherstellers. Nun rückt die Frage in den Fokus, ob die starke Erholung in die nächste Rallyephase übergeht. Chartanalyse zu Sandisk Corporation Der SanDisk-Kurs stieg vom lokalen Zwischentief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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