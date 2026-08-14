DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOBAHN-BAUARBEITEN - Nach der Aussetzung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen und der Verlagerung von Fracht auf die Straße wegen des Niedrigwassers verschiebt die Autobahn GmbH geplante Baumaßnahmen. Man unternehme alles, "um die Auswirkungen der Niedrigwasserkrise auf den Verkehr so weit wie möglich abzufedern", sagte ein Sprecher der Rheinischen Post. "Insbesondere Arbeiten, die mit zusätzlichen bau- oder betriebsbedingten Einschränkungen für den Verkehr verbunden sind, werden auf das unbedingt erforderliche Maß zurückgeführt." Wo es die Verkehrssicherheit und der Zustand der Infrastruktur zuließen, würden Maßnahmen verschoben, zeitlich angepasst oder neu koordiniert. Ziel sei es, zusätzliche Beeinträchtigungen zu vermeiden und "die Leistungsfähigkeit des Autobahnnetzes in der aktuellen Situation zu nutzen". (Rheinische Post)

KABINETTSKLAUSUR - Das Bundeskanzleramt hat für die Klausur des Kabinetts am 25. und 26. August mehrere Wirtschaftsvertreter eingeladen, um intern mit ihnen zu beraten. Das geht aus der Tagesordnung für die Kabinettsklausur hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Demnach will Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit seinen Ministerinnen und Ministern zuerst mit Roland Busch, dem Vorstandschef von Siemens, sowie Aidan Gomez, dem CEO von Cohere, diskutieren. "Rahmenbedingungen für industrielle Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität und für Schlüsseltechnologien" lautet das Thema nachweislich der Tagesordnung. In einem weiteren Tagesordnungspunkt will sich das Kanzleramt der "Wettbewerbsfähigkeit von Handwerk und Start-ups" widmen. Dafür nehmen Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Judith Dada, Partnerin beim Risikokapitalgeber Visionaries Club, und Ruth Bosse, Gründerin der Ark Software, die digitale Programme für Kommunen entwickeln, an der Kabinettsklausur teil. (Handelsblatt)

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August 14, 2026 00:39 ET (04:39 GMT)

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