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Dow Jones News
14.08.2026 07:27 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte in Seoul und Tokio weiterhin gesucht

DJ MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte in Seoul und Tokio weiterhin gesucht

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten überwiegen am Freitag im späten Handel leichte Verluste. Die Börsen in Seoul und Tokio stemmen sich aber gegen den Trend und bauen die Aufschläge der vergangenen Tage aus. Da nach den Verbraucherpreisen in den USA nun auch von den Erzeugerpreisen kein Störfeuer kam, verstärken Anleger Wetten, dass die US-Notenbank im September von einer Zinserhöhung absehen wird. Diese Annahme stützt die zinssensiblen Technologiewerte - vor allem in Südkorea und Japan und treibt die Börsen dort weiter nach oben. Positiv wird das überraschend starke Wachstum in Malaysia zur Kenntnis genommen.

Der südkoreanische Kospi legt nun schon den fünften Tag in Folge zu und hält seine Erholungsrally mit einem Aufschlag von 2 Prozent am Laufen. Erneut marschieren die Halbleiterschwergewichte von SK Hynix mit Aufschlägen von 2,7 Prozent vorneweg, Samsung Electronics gewinnen weitere 0,3 Prozent. Auf Wochensicht verbuchen beide Titel Aufschläge von über 15 Prozent. Investoren kehrten zu der Idee zurück, sich wieder auf die tatsächlichen Gewinne zu konzentrieren, heißt es mit Blick auf die KI- und Halbleitertitel. Auch wenn Applied Materials im nachbörslichen US-Handel nachgegeben haben, das Unternehmen hält die Fantasie im KI-Bereich am Leben, denn die Gesellschaft übertraf die Markterwartungen im dritten Quartal dank anhaltender KI-Nachfrage.

Auch der Nikkei-225 in Japan wird getrieben von Elektronik- und Technologiewerten und klettert um 0,4 Prozent auf 68.591 Punkte. Panasonic legen um 4,5 Prozent zu und SoftBank Group um 5,3 Prozent. Händler verweisen auch hier auf nachlassende Sorgen über mögliche Zinserhöhungen in den USA. Der Yen bewegt sich trotz Berichten, dass die Regierung von Premierministerin Sanae Takaichi eine baldige Zinserhöhung unterstütze, kaum.

In China hält die Enttäuschung über eine klare Aussage zu geldpolitischen Lockerungen an, nachdem sich die Notenbank am Vortag entsprechend unkonkret geäußert hatte. Nach zuletzt schwachen Daten waren die Rufe nach Stimuli lauter geworden. Der HSI in Hongkong büßt 0,9 Prozent ein, der Shanghai-Composite im Kernland 0,2 Prozent.

Mit 1,0 Prozent Minus geht es in Australien ebenfalls bergab - den dritten Tag in Folge. Die Versicherung QBE hat einen Gewinnanstieg von 1,1 Prozent im ersten Halbjahr verbucht und die Dividende erhöht. Allerdings scheinen erhöhte Aufwendungen, eine einmalige Rückstellung für Unfall- und Krankenversicherung sowie Verluste im Zusammenhang mit dem Nahen Osten die ansonsten starken Geschäftszahlen aus Sicht des Marktes zu überschatten - der Kurs verliert 2 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    9.094,30  -1,0    +4,4      08:00 
Nikkei-225        68.590,96  +0,4    -       08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.283,13  +0,5   +23,4      08:00 
Kospi (Seoul)       6.950,17  +2,0   +65,0      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.160,25  -0,9    -1,8      10:00 
Shanghai-Composite     3.918,65  -0,2    -1,3      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.724,98  +0,1   +23,2      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.336,53  +0,6   -26,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.731,32  -0,2    +3,1      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Do, 9:30 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1537  +0,1   1,1527     1,1522  -1,8 
EUR/JPY           183,87  0,0   183,87     183,65  -0,1 
EUR/GBP           0,8548  +0,0   0,8547     0,8542  -1,9 
USD/JPY           159,37  -0,1   159,48     159,39  +1,7 
USD/KRW          1.415,30  -0,2  1.417,94    1.423,00  -1,8 
USD/CNY           6,7438  +0,0   6,7428     6,7449  -3,6 
USD/CNH           6,7453  +0,0   6,7441     6,7466  -3,3 
USD/HKD           7,8464  0,0   7,8467     7,8461  +0,8 
AUD/USD           0,7062  +0,1   0,7054     0,7049  +5,9 
NZD/USD           0,5865  +0,2   0,5851     0,5829  +1,9 
BTC/USD          63.363,17  -0,0 63.368,06    63.836,28 -27,7 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           81,30  +0,1    0,05      81,25 
Brent/ICE           87,07  0,0    0,00      87,07 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.324,52  -0,6   -25,64    4.350,16 
Silber            63,96  -0,8   -0,50      64,46 
Platin           1.710,12  -0,4   -7,41    1.717,53 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

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August 14, 2026 00:53 ET (04:53 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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