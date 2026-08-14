Berlin (ots) -Auf den ersten Blick wirkt die Marlboro-Stange professionell gemacht. Doch ein vorgeschriebenes Sicherheitsmerkmal entlarvt die Ware eindeutig als Fälschung: Auf allen zehn Schachteln findet sich derselbe Track-and-Trace-Code.Seit 2019 müssen in Deutschland legal vertriebene Zigarettenpackungen mit einem individuellen Track-and-Trace-Code versehen sein. Dieser ermöglicht die Rückverfolgung jeder einzelnen Packung entlang der legalen Lieferkette. Dass bei der vorliegenden Stange derselbe Code mehrfach verwendet wird, ist ein eindeutiges Fälschungsmerkmal.Hinzu kommen weitere Auffälligkeiten: Die Stange und die Packungen tragen keine deutsche Steuerbanderole. Auch die vorgeschriebenen Text- und Bildwarnhinweise sind nicht in der erforderlichen Größe ausgeführt. Die Folierung wirkt zudem auffällig unsauber und locker. Auch die Angaben zu Teer und Nikotin entsprechen nicht den aktuellen Kennzeichnungsvorgaben. Die gefälschte Stange wurde nach Angaben des BVTE auf einem Grenzmarkt hinter der deutsch-polnischen Grenze für 30 Euro erworben. Zum Vergleich: Eine regulär versteuerte Marlboro-Stange kostet heute je nach Variante rund 94 Euro."Diese Fälschung zeigt, wie professionell der Schwarzmarkt inzwischen auftritt - und zugleich, dass sich solche Produkte anhand gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitsmerkmale entlarven lassen", erklärt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke. "Wer auf dem Schwarzmarkt kauft, weiß nicht, was tatsächlich in der Packung steckt und ob das Produkt überhaupt regulären Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entspricht."Der Fall zeigt nach Auffassung des BVTE erneut, wie attraktiv der illegale Handel für kriminelle Strukturen ist. Je größer der Preisabstand zwischen legalen und illegalen Zigaretten wird, desto größer wird der wirtschaftliche Anreiz für Fälscher und Schmuggler. Die geplanten drastischen Tabaksteuererhöhungen könnten diese Entwicklung weiter verschärfen.Mit der Serie "Schmuggelzigarette der Woche" warnt der BVTE vor den Folgen des illegalen Tabakhandels - und vor einem weiteren Wachstum des Schwarzmarkts durch geplante Tabaksteuererhöhungen.Schwarzmarkt-Fakten:- Jede fünfte Zigarettenpackung in Deutschland wurde nicht hier versteuert (Ipsos- Entsorgungsstudie 2025 (https://www.pmi.com/content/dam/pmicom/global/docs/itp/kpmg-illicit-cigarette-consumption-europe-2025-results.pdf)).- BVTE-Themenseite Zigarettenschmuggel (https://www.bvte.de/de/themen/daten-zum-tabakmarkt)- DZV Deutscher Zigarettenverband (https://www.zigarettenverband.de/themen/zahlen-und-fakten)- Der Schwarzmarkt-Tracker (https://reemtsma-politik.de/thema/illegale-produkte/) des BVTE-Mitgliedsunternehmens Reemtsma dokumentiert fortlaufend Sicherstellungen des Zolls und macht aktuelle Entwicklungen im illegalen Zigarettenhandel sichtbar. Die dort erfassten Fälle bilden nicht den gesamten Schwarzmarkt ab, zeigen aber dessen Dynamik.Bilder: BVTE-FotosPressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.debvte.de | linkedin.de/company/bvteOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6333105