Das Instrument C28 NO0013325506 MORELD ASA NK -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.08.2026

The instrument C28 NO0013325506 MORELD ASA NK -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.08.2026 and ex capital adjustment on 17.08.2026



Das Instrument JMT2 GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATT. LS 1,101698 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.08.2026

The instrument JMT2 GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATT. LS 1,101698 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.08.2026 and ex capital adjustment on 17.08.2026



Das Instrument E36 CY0101162119 SED ENERGY HLDGS. DL 0,2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.08.2026

The instrument E36 CY0101162119 SED ENERGY HLDGS. DL 0,2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.08.2026 and ex capital adjustment on 17.08.2026



Das Instrument F2T CA34660G1046 FORSYS METALS CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.08.2026

The instrument F2T CA34660G1046 FORSYS METALS CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.08.2026 and ex capital adjustment on 17.08.2026



Das Instrument H98 NL0015000X07 BANIJAY GROUP N.V. EO1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.08.2026 und ex Kapitalmassnahme am 17.08.2026

The instrument H98 NL0015000X07 BANIJAY GROUP N.V. EO1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.08.2026 and ex capital adjustment on 17.08.2026





© 2026 Xetra Newsboard