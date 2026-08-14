The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2026
ISIN Name
XS2364642XXX SHAO.INV.GRP 21/26
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA08A/21
DE000LB2BXXX LBBW FZA NH 21/26
DE000A14JXXX SACHSEN-ANH.LS 16/26
US031162CXXX AMGEN 16/26
US961214DXXX WESTPAC BKG 16/26
DE000A1H3XXX K.F.W.IS.11/41 NK
USF43628CXXX STE GENERALE 16/26 REGS
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A3016
DE000BU0EXXX BRD USCHAT.AUSG.25/09
NO0013333XXX NES FIR.BOND 24/29
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2672
XS2761174XXX DBS BANK 24/26 MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR.IS.24/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2026
ISIN Name
XS2364642XXX SHAO.INV.GRP 21/26
DE000HLB2XXX LB.HESS.THR.CARRARA08A/21
DE000LB2BXXX LBBW FZA NH 21/26
DE000A14JXXX SACHSEN-ANH.LS 16/26
US031162CXXX AMGEN 16/26
US961214DXXX WESTPAC BKG 16/26
DE000A1H3XXX K.F.W.IS.11/41 NK
USF43628CXXX STE GENERALE 16/26 REGS
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A3016
DE000BU0EXXX BRD USCHAT.AUSG.25/09
NO0013333XXX NES FIR.BOND 24/29
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2672
XS2761174XXX DBS BANK 24/26 MTN
DE000HLB4XXX LB.HESS.-THR.IS.24/26
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