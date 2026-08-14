EQS-News: Diginex Limited
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Diginex steigert Umsatz um 77 % und bleibt schuldenfrei, während die RegTech-Plattform für Nachhaltigkeit nach strategischen Übernahmen Gestalt annimmt
LONDON, 14. August 2026 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) ("Diginex" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden weltweit, gibt seine konsolidierten Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr ("GJ 2026") bekannt.
Das GJ 2026 war für Diginex ein wegweisendes Jahr, in dem sich das Unternehmen durch die Übernahmen von Plan A, Matter und The Remedy Project zu einer integrierten Nachhaltigkeits-Technologieplattform entwickelte. Diese strategischen Akquisitionen ergänzen die bestehenden Produkte von Diginex unmittelbar, indem sie die Plattform auf die Bereiche CO2-Bilanzierung, ESG-Analytik, Due-Diligence-Prüfungen in der Lieferkette, Abhilfe bei Menschenrechtsverletzungen und regulatorische Berichterstattung ausweiten und das Unternehmen so in die Lage versetzen, der wachsenden globalen Nachfrage nach umfassenden Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen besser gerecht zu werden.
Da diese Akquisitionen im Oktober 2025 (Matter) sowie im Januar 2026 (Plan A und The Remedy Project) abgeschlossen wurden, spiegeln die Finanzergebnisse für GJ2026 nur wenige Monate Ergebnisbeitrag der erworbenen Unternehmen wider und erfassen noch nicht die erwarteten Vorteile der Übernahmen, einschließlich der vollständigen Integration oder des Cross-Sellings über die kombinierte Plattform hinweg.
Geschäftsjahr zum 31. März 2026 - Höhepunkte des Gesamtjahres:
Wichtige Unternehmensentwicklungen und geschäftliche Höhepunkte:
Kommentar des Managements
"Die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten zum Aufbau einer weltweit führenden Position im Bereich ESG-Daten und -Analysen führte zu einem Anstieg des Gesamtjahresumsatzes um 77 % auf 3,6 Millionen US-Dollar", sagte Paul Ewing, Finanzvorstand von Diginex. "Zwar haben unsere Akquisitionen zu den in diesem Jahr ausgewiesenen Ergebnissen beigetragen, doch war ein erheblicher Teil unseres Nettoverlusts auf nicht zahlungswirksame und einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen zurückzuführen und nicht auf die zugrunde liegende operative Leistung unseres Unternehmens", erklärte Herr Ewing. "Während wir unsere jüngsten Akquisitionen in eine einzige, einheitliche Plattform integrieren, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze voranzutreiben, operative Synergien zu realisieren und langfristigen Shareholder Value zu schaffen."
"Wichtig ist, dass unsere Bilanz weiterhin frei von verzinslichen Schuldtiteln ist, wobei das Netto-Umlaufvermögen von 4,4 Millionen US-Dollar vor einem Jahr auf 6,3 Millionen US-Dollar gestiegen ist; ergänzt wurde dies durch die kürzlich angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar", ergänzte Herr Ewing. "Das Unternehmen profitierte im Laufe des Jahres zudem von der Ausübung zweier Tranchen der IPO-Optionsscheine, die einen Bruttoerlös von 25,4 Millionen US-Dollar generierten. Diese finanzielle Stärke verschafft uns die Flexibilität, weiterhin in Innovationen zu investieren, unsere jüngsten Akquisitionen zu integrieren und unsere langfristige Wachstumsstrategie umzusetzen."
"Da sich die weltweiten Nachhaltigkeitsangaben von freiwilligen Richtlinien hin zu verbindlichen Vorschriften verschieben, nimmt die institutionelle Nachfrage nach prüfungsfähigen ESG-Daten weiter zu", fügte Lorenzo Romano, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Diginex, hinzu. "Mit einer im vergangenen Jahr ausgebauten Plattform an Funktionen liegt unser Fokus in den nächsten zwölf Monaten auf der operativen Integration, um eine einheitliche Lösung auf Unternehmensniveau bereitzustellen, die den strengsten regulatorischen Standards entspricht."
Übersicht über die Finanzergebnisse des Geschäftsjahres 2026
DIGINEX LIMITED
Umsatzerlöse
Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen
Bilanzkennzahlen
DIGINEX LIMITED
Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen
"Die Betrachtung des nicht nach IFRS bereinigten EBITDA soll ein klareres Bild unserer operativen Kernleistung vermitteln, da nicht zahlungswirksame Aufwendungen und einmalige Akquisitionskosten herausgerechnet werden", führt Herr Ewing aus. "Über 50 % unseres ausgewiesenen Nettoverlusts entfallen auf nicht zahlungswirksame Posten und/oder einmalige Aufwendungen. Die Herausrechnung dieser Posten spiegelt die zugrunde liegende operative Disziplin unseres Unternehmens wider, während wir unsere neu erworbenen Plattformen integrieren, Kostensynergien realisieren und unsere Basis für wiederkehrende Umsätze ausbauen."
Über Diginex
Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) ("Diginex" oder das "Unternehmen") ist ein RegTech-Unternehmen mit Hauptsitz in London, das über eine integrierte Plattform ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen anbietet, auf die globale Unternehmen und Finanzinstitute vertrauen.
Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio deckt den gesamten Nachhaltigkeitslebenszyklus ab, darunter Diginex ESG (Berichterstattung), Plan A (CO2-Bilanzierung), Matter (Daten und Investment-Intelligence), Lumen (Risiken und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette), Apprise (Mitarbeiterbeteiligung) und The Remedy Project (Abhilfe bei Menschenrechtsverletzungen). Dabei werden Technologie, Analytik und Beratungsdienstleistungen kombiniert, um verifizierte Daten in entscheidungsreife Business Intelligence umzuwandeln.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie seine Finanzlage, seine Geschäftsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierungsanforderungen der Nasdaq weiterhin zu erfüllen, sowie über die strategischen Pläne des Unternehmens. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "ungefähr", "glaubt", "hofft", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "mag" oder ähnlichen Formulierungen erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um später eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, sich mit weiteren Risikofaktoren vertraut zu machen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F offengelegt sind, der am 13. August 2026 bei der SEC eingereicht wurde.
Diginex
Investor Relations
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14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Diginex Limited
|Room 1311, 13/F Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay,
|Telegraph Bay Hong Kong
|Hongkong
|ISIN:
|KYG286871XXX
|WKN:
|A40PU6
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|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate BSX
|EQS News ID:
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2382920 14.08.2026 CET/CEST