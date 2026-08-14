EQS-News: Deutsche Rohstoff AG
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Einladung zum Webcall zum Halbjahresbericht 2026 für Investoren, Analysten und Medien
Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht am Mittwoch, den 19. August 2026, ihren Halbjahresbericht 2026. Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte herzlich zu unserem Webcall am Mittwoch, den 19. August 2026, um 11:00 Uhr, ein.
Der Vorstand wird die Ergebnisse des ersten Halbjahres präsentieren und einen Ausblick für das restliche Jahr geben. Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen. Der Webcall wird auf Deutsch stattfinden.
Mittwoch, 19. August 2026
11:00 Uhr bis 11:40 Uhr (MESZ)
Bitte registrieren Sie sich für den Call hier:
Anmeldelink für den deutschsprachigen Call
Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation werden im Nachhinein auf unserer Homepage veröffentlicht.
Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@rohstoff.de.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Freundliche Grüße
Jan-Philipp Weitz
Vorstand, CEO
Henning Döring
Vorstand, CFO
14.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Rohstoff AG
|Q7, 24
|68161 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|0621 490 817 0
|E-Mail:
|info@rohstoff.de
|Internet:
|www.rohstoff.de
|ISIN:
|DE000A0XYG76
|WKN:
|A0XYG7
|Indizes:
|Scale
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900NNSQCX28FWBW79
|EQS News ID:
|2382922
|Ende der Mitteilung
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2382922 14.08.2026 CET/CEST
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