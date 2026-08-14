Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 14
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|13/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.16
|Shrs:
|129,110,342.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|13/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.16
|Shrs:
|12,593,456.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|13/8/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.22
|Shrs:
|69,866,299.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|13/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.07
|Shrs:
|1,232,702.00
|Tckr:
|FSEM
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EAH
|Date:
|13/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.86
|Shrs:
|15,103,577.00
|Tckr:
|FSCE
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|UIH
|Date:
|13/8/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.34
|Shrs:
|1,280,904.00
|Tckr:
|FSMU
|Fund:
|FIL ESG USD EM BOND ETF
|EHI
|Date:
|13/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.84
|Shrs:
|6,651,007.00
|Tckr:
|FESE GY
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|13/8/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.82
|Shrs:
|16,395,493.00
|Tckr:
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