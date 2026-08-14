BÖRSE AKTUELL: Nasdaq 100 wieder über 30.000 Punkten | Gold und Silber geben Gewinne wieder ab

Börse Aktuell: Vor dem Hintergrund einer gemischten Handels-Session in Asien - wo der Hang Seng in Hongkong um knapp 1% nachgab, während der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei zulegten - nutzen Aktienanleger die starken Gewinne der letzten Tage für erste Gewinnmitnahmen. Die Stimmung an den globalen Märkten wird weiterhin durch Zugewinne an der Wall Street, leicht sinkende Ölpreise und schwächer als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise (PPI) gestützt. Besonders Technologiewerte zeigten sich in Asien stark, darunter japanische und südkoreanische Halbleiterunternehmen.

Die Nasdaq 100-Futures tendieren aktuell leicht schwächer (minus knapp 0,2%), obwohl der Index erstmals seit Mitte Juli wieder über der Marke von 30.000 Punkten schließen konnte. Unterdessen erreichte der S&P 500 ein neues Allzeithoch und stieg über 7.800 Punkte. Die Futures auf die wichtigsten europäischen Indizes, darunter der Euro Stoxx 50 (EU50) und der DAX (DE40), handeln im Vorfeld eines vollgepackten Makro-Kalenders nahezu unverändert.

Wichtige Konjunkturdaten im Blick

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit im heutigen Marktbericht der Börse vor allem auf folgende Datenpunkte:

10:00 Uhr: Vorläufige Schätzung des BIP der Eurozone für Q2 (Markterwartung: +1,0% im Jahresvergleich und +0,4% im Quartalsvergleich).

Vorläufige Schätzung des BIP der Eurozone für Q2 (Markterwartung: +1,0% im Jahresvergleich und +0,4% im Quartalsvergleich). 13:30 Uhr: US-Einzelhandelsumsätze für Juli (Erwartung: +0,1% im Monatsvergleich nach +0,2% im Juni).

US-Einzelhandelsumsätze für Juli (Erwartung: +0,1% im Monatsvergleich nach +0,2% im Juni). 15:00 Uhr: Vorläufiger US-Konsumklimaindex der Universität Michigan sowie die Inflationserwartungen für August....

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