WIESBADEN (ots) -- Neugründungen insgesamt steigen um 8,3 %- Aufgaben größerer Betriebe sinken um 3,8 %- Gesamtzahl der vollständigen Gewerbeaufgaben sinken um 0,1 %Im 1. Halbjahr 2026 wurden in Deutschland rund 69 600 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 3,0 % mehr neu gegründete größere Betriebe als im 1. Halbjahr 2025. Gleichzeitig sank jedoch die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung um 3,8 % auf rund 49 800.Insgesamt rund 352 400 Neugründungen und 246 600 vollständige GewerbeaufgabenDie Neugründungen von Gewerben waren im 1. Halbjahr 2026 mit insgesamt rund 352 400 um 8,3 % höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen stieg um 8,1 % auf rund 418 100. Zu den Gewerbeanmeldungen zählen neben Neugründungen von Gewerbebetrieben auch Betriebsübernahmen (zum Beispiel Kauf oder Gesellschaftereintritt), Umwandlungen (zum Beispiel Verschmelzung oder Ausgliederung) und Zuzüge aus anderen Meldebezirken.Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im 1. Halbjahr 2026 mit rund 246 600 um 0,1 % niedriger als im 1. Halbjahr 2025. Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen sank um 2,1 % auf rund 298 300. Neben Gewerbeaufgaben zählen dazu auch Betriebsübergaben (zum Beispiel Verkauf oder Gesellschafteraustritt), Umwandlungen oder Fortzüge in andere Meldebezirke.Methodische Hinweise:Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung wird ausgegangen, wenn ein Betrieb durch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit (Personengesellschaft) gegründet beziehungsweise aufgegeben wird. Auch von natürlichen Personen gegründete beziehungsweise aufgegebene Betriebe zählen hierzu, sofern die Person im Handelsregister eingetragen ist, Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt oder bei der Gründung eine Handwerkskarte besitzt.Weitere Informationen:Basisdaten und lange Zeitreihen sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 52311) verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Insolvenzen, GewerbeanzeigenTelefon: +49 611 75 4592www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6333140