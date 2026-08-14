WIESBADEN (ots) -Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, Juni 2026-13,9 % zum Vorjahresmonat-1,7 % zum VormonatPreise für pflanzliche Erzeugnisse-6,5 % zum VorjahresmonatPreise für Tiere und tierische Erzeugnisse-17,8 % zum VorjahresmonatDie Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Juni 2026 um 13,9 % niedriger als im Juni 2025. Im Mai 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei -13,9 % gelegen, im April 2026 bei -12,3 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Juni 2026 gegenüber Mai 2026 um 1,7 %.Die Preise für pflanzliche Erzeugnisse sanken im Juni 2026 um 6,5 % gegenüber Juni 2025, die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse fielen um 17,8 %. Auch im Vergleich zum Vormonat verbilligten sich im Juni 2026 sowohl pflanzliche Erzeugnisse (-3,1 %) als auch Tiere und tierische Produkte (-0,9 %).Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält anDer Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 6,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise für Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im Juni 2026 um 35,9 % niedriger als im Juni 2025. Im Mai 2026 hatte die Vorjahresveränderung bei -53,5 %, im April 2026 bei -54,7 % gelegen. Gegenüber dem Vormonat Mai 2026 stiegen die Speisekartoffelpreise um 1,9 %.Preise für Obst, Getreide und Futterpflanzen gesunken, für Gemüse, Handelsgewächse und Wein gestiegenDie Erzeugerpreise für Obst waren im Juni 2026 um 17,6 % niedriger als ein Jahr zuvor. Deutliche Preissenkungen gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit -33,5 %. Im Gegensatz hierzu verteuerten sich Erdbeeren um 5,6 % gegenüber Juni 2025.Die Preise für Gemüse stiegen binnen Jahresfrist leicht um 0,1 %, wobei insbesondere Eissalat (+62,4 %), Gurken (+30,3 %) und Tomaten (+29,2 %) teurer waren. Preissenkungen waren hingegen unter anderem bei Blumenkohl und Spargel zu beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 19,1 % beziehungsweise 18,3 % verbilligten.Getreide war im Juni 2026 im Vergleich zum Juni 2025 um 7,7 % günstiger. Die Preise für Futterpflanzen fielen um 6,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Preise für Handelsgewächse insgesamt hingegen lagen im Juni 2026 um 2,1 % höher als ein Jahr zuvor, darunter verteuerte sich Raps um 4,5 %. Die Preise für Wein waren im Juni 2026 um 0,7 % höher als im Juni 2025.Tierische Erzeugung: Preisrückgang bei Milch, Schweinen, Rindern und Geflügel, Preisanstieg bei EiernDer Preisrückgang für Tiere und tierische Erzeugnisse um 17,8 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im Juni 2026 um 25,4 % niedriger als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat Mai 2026 gab es bei den Preisen für Milch keine Veränderung (0,0 %). Bei Eiern kam es binnen Jahresfrist hingegen zu einer Preissteigerung von 11,0 %.Die Preise für Tiere lagen im Juni 2026 um 14,8 % niedriger als im Juni 2025. Maßgeblich dafür war der Preisrückgang bei Schlachtschweinen um 25,5 %, auch bei Rindern sanken die Preise um 8,0 %. Die Preise für Geflügel waren im Juni 2026 um 0,4 % niedriger als im Juni 2025. Ausschlaggebend hierfür war die Preissenkung bei Hähnchen um 5,5 %. Bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) kam es hingegen zu einem Preisanstieg um 8,0 %.Methodische Hinweise:Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklung der Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) in Deutschland und zeigt damit die Preisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe. Die Jahres- und Wirtschaftsjahresergebnisse werden saisongewichtet ermittelt und weichen dadurch oftmals vom arithmetischen Mittel der Monatsindizes Januar bis Dezember für das Jahr beziehungsweise Juli bis Juni für das Wirtschaftsjahr ab.Weitere Informationen:Die vollständigen Jahres-, Wirtschaftsjahres- und Monatsergebnisse der Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen 61211-0001 bis 61211-0003 abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:AgrarpreiseTelefon: +49 611 75 2078www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6333139