Münster (ots) -Aktuell erhalten mehr als 35.000 privat Krankenversicherte der LVM eine Beitragsrückerstattung für das Jahr 2025. Pro Vertrag werden dabei durchschnittlich rund 730 Euro ausgezahlt. Insgesamt erstattet die LVM-Krankenversicherung 20,3 Millionen Euro an ihre Versicherten. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Summe der Rückerstattungen damit um mehr als eine Million Euro (für das Jahr 2024 waren es 19,2 Millionen Euro).Von der Beitragsrückerstattung profitieren LVM-Kundinnen und -Kunden mit privater Krankenversicherung, die im Jahr 2025 entweder keine Leistungen in Anspruch genommen oder nur geringe ambulante Behandlungskosten selbst übernommen haben. Auch privat Krankenversicherte, die erst im Laufe des vergangenen Jahres zur LVM gewechselt sind, erhalten die Rückerstattung anteilig."Bei unseren Beamtenanwärterinnen und -anwärtern beobachten wir ein überdurchschnittlich hohes Kostenbewusstsein. Dieses honorieren wir mit einer Beitragsrückerstattung von bis zu sechs Monatsbeiträgen bei Leistungsfreiheit. In Verbindung mit unserer dreijährigen Beitragsgarantie ermöglichen wir damit einen finanziell gut planbaren Einstieg in die private Krankenversicherung", sagt Dr. Rainer Wilmink, der im LVM-Vorstand die Personensparten verantwortet.Für weitere Informationen:Nicola FlügemannPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitAbteilung KommunikationLVM VersicherungKolde-Ring 2148126 MünsterTelefon: 0251 702-1623n.fluegemann@lvm.dewww.lvm.deOriginal-Content von: LVM Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20033/6333136