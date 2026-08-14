Das war stark: SFC Energy hat am Freitag das beste Halbjahr der Firmengeschichte vorgelegt. Der Umsatz stieg um 11,9 Prozent auf 82,4 Millionen Euro, das zweite Quartal allein legte um 37,9 Prozent auf 48,2 Millionen Euro zu. Und der Vorstand hat die im Mai angehobene Prognose noch einmal erhöht. Positiv für SFC Energy: Der Ukraine-Großauftrag über 42,7 Millionen Euro aus der Ertüchtigungsinitiative des Bundes wird nicht zu Industriekonditionen abgerechnet. 22,3 Millionen Euro davon flossen schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär