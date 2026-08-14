Google Maps bietet eine Reihe von nützlichen Funktionen. Einige von ihnen sind aber weniger offensichtlich als andere. Welche Features du unbedingt kennen solltest, um problemlos und pünktlich zum Ziel zu kommen. Mit Google Maps stellt der Suchmaschinengigant eine der beliebtesten Navigations-Apps der Welt bereit. Monatlich sollen mehr als zwei Milliarden aktive Nutzer:innen Maps aufrufen, um schnell von A nach B zu kommen (via Loopex). Viele User:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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