Viele Beschäftigte lassen KI bereits Texte schreiben, Code produzieren oder Recherchen übernehmen. Was kurzfristig nach Effizienzgewinn aussieht, hat der Psychologin Tatjana Schnell zufolge einen versteckten Preis - und der zeigt sich erst später. Tatjana Schnell ist Psychologin und Professorin für existenzielle Psychologie an der MF Specialized University im norwegischen Oslo. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Sinn, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n