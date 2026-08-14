Magdeburg (ots) -Knapp drei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September startet Die Linke in die heiße Phase ihres Wahlkampfes. In den kommenden Wochen unterstützen zahlreiche prominente Vertreterinnen und Vertreter der Bundespartei die Spitzenkandidatin Eva von Angern und die Kandidierenden vor Ort.Mit dabei sind die beiden Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken, die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag Heidi Reichinnek sowie Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch - die "Silberlocken". Gemeinsam mit Eva von Angern werden sie in zahlreichen Städten Sachsen-Anhalts bei Bürgerforen, Infoständen, Haustürwahlkampf und öffentlichen Veranstaltungen für die politischen Ziele der Linken werben.Den Abschluss bildet am 4. September, zwei Tage vor der Landtagswahl, der gemeinsame Wahlkampfabschluss in Magdeburg und Halle (Saale) mit Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek, den Silberlocken und Eva von Angern.Die folgenden Termine sind derzeit geplant:Mittwoch, 19. August - Jan van Aken in SalzwedelBürgerforum und Quiz mit Jan van Aken18 Uhr Rathaus SalzwedelDonnerstag, 20. August - Jan van Aken in Aken14 bis 16 Uhr - Infostand auf dem MarktplatzMit Jan van Aken, der Landtagsabgeordneten Kristin Heiß sowie den Kandidierenden Natalie Winzenhöller, Antonia Kaloff und Andreas PulstMarktplatz Aken (Elbe)ab 18 Uhr - Grillabend und Gespräche auf der WerftMit Jan van Aken und unseren Kandidierenden lassen wir den Tag bei Bratwurst - auch vegan -, Getränken und politischen wie persönlichen Gesprächen ausklingen.Werft Fährstraße 10, 06385 Aken (Elbe)Freitag, 21. August - Polittalk in SangerhausenMit Jan van Aken, Petra Sitte, Donata Vogtschmidt und Rafael Rotermund11 Uhr Marktplatz SangerhausenSamstag, 22. August - Die Linke beim CSD MagdeburgDie Linke beteiligt sich am Christopher Street Day in Magdeburg. Mit dabei sind unter anderem Eva von Angern, Antonia Kaloff, Noah Biswanger sowie die Bundestagsabgeordneten Maik Brückner und David Schliesing.ab 12 Uhr Domplatz, Magdeburg. Beginn der Demonstration: 13 UhrAm Abend sind Eva von Angern und Noah Biswanger außerdem mit einem Stand bei der CSD-Afterparty vertreten.ab 22 Uhr Boys'n'Beats, Liebknechtstraße 89, 39110 MagdeburgFreitag, 28. August - Ines Schwerdtner in Burg und GenthinMit Ines Schwerdtner, Eva von Angern und David SchliesingBurg10 bis 11:30 Uhr - Besuch eines Pflegeheims Cornelius Werk, Marienweg 4b Burg11:30 bis 13 Uhr - Infostand und Gespräche Magdalenenplatz BurgGenthin15 bis 17 Uhr - HaustürwahlkampfBaumschulenweg 38, GenthinSamstag, 29. August - Familienfest in SchönebeckMit Eva von Angern, Ines Schwerdtner und Natalie Nagel10 bis 15 Uhr, Politiktalk von 11 bis 13 Uhr, Abenteuerspielplatz Johannes-R.-Becher-Straße 71, 39218 SchönebeckModeration: David SchliesingMontag, 31. August - Die Silberlocken in SalzwedelMit Eva von Angern und den Silberlockenab 18 Uhr Burggarten SalzwedelModeration: Antonia KaloffDienstag, 1. September - Die Silberlocken in BitterfeldMit Eva von Angern und den Silberlockenab 14:30 Uhr, Silberlocken von 15 bis 17 Uhr, Marktplatz BitterfeldModeration: Antonia KaloffDienstag, 1. September - "Politik und Popcorn" in BernburgMit Heidi Reichinnek, Eva von Angern und Henriette Krebs19 bis 21 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Capitol Auguststraße 14, 06406 Bernburg (Saale)Moderation: Antonia KaloffMittwoch, 2. September - Die Silberlocken in MerseburgMit Eva von Angern und den Silberlockenab 18 Uhr Domstadtkino MerseburgModeration: Antonia KaloffDonnerstag, 3. September - Die Silberlocken in WeißenfelsMit Eva von Angern und den Silberlockenab 18 Uhr Marktplatz WeißenfelsModeration: Antonia KaloffFreitag, 4. September - Wahlkampfabschluss in Magdeburg und HalleZum Abschluss unseres Landtagswahlkampfes sind Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek, die Silberlocken, Eva von Angern und Antonia Kaloff zunächst in Magdeburg und anschließend in Halle (Saale) zu Gast.Magdeburg ab 15 Uhr, Leiterstraße zwischen Faunbrunnen und DomgrundschuleHalle (Saale) ab 15 Uhr, gemeinsamer Auftritt der Gäste von 17 bis 18 Uhr HallmarktVertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu allen Terminen herzlich eingeladen.Für Rückfragen zu einzelnen Veranstaltungen sowie zur Planung von Pressegesprächen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.Herzliche GrüßeAlexander Sorge, Pressesprecher - Die Linke Sachsen-AnhaltPressekontakt:Alexander SorgePressesprecherDie Linke Sachsen-Anhalt+493917324850presse@dielinke-lsa.deOriginal-Content von: Die Linke Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183171/40000126