Magdeburg (ots) -
Knapp drei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September startet Die Linke in die heiße Phase ihres Wahlkampfes. In den kommenden Wochen unterstützen zahlreiche prominente Vertreterinnen und Vertreter der Bundespartei die Spitzenkandidatin Eva von Angern und die Kandidierenden vor Ort.
Mit dabei sind die beiden Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken, die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag Heidi Reichinnek sowie Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch - die "Silberlocken". Gemeinsam mit Eva von Angern werden sie in zahlreichen Städten Sachsen-Anhalts bei Bürgerforen, Infoständen, Haustürwahlkampf und öffentlichen Veranstaltungen für die politischen Ziele der Linken werben.
Den Abschluss bildet am 4. September, zwei Tage vor der Landtagswahl, der gemeinsame Wahlkampfabschluss in Magdeburg und Halle (Saale) mit Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek, den Silberlocken und Eva von Angern.
Die folgenden Termine sind derzeit geplant:
Mittwoch, 19. August - Jan van Aken in Salzwedel
Bürgerforum und Quiz mit Jan van Aken
18 Uhr Rathaus Salzwedel
Donnerstag, 20. August - Jan van Aken in Aken
14 bis 16 Uhr - Infostand auf dem Marktplatz
Mit Jan van Aken, der Landtagsabgeordneten Kristin Heiß sowie den Kandidierenden Natalie Winzenhöller, Antonia Kaloff und Andreas Pulst
Marktplatz Aken (Elbe)
ab 18 Uhr - Grillabend und Gespräche auf der Werft
Mit Jan van Aken und unseren Kandidierenden lassen wir den Tag bei Bratwurst - auch vegan -, Getränken und politischen wie persönlichen Gesprächen ausklingen.
Werft Fährstraße 10, 06385 Aken (Elbe)
Freitag, 21. August - Polittalk in Sangerhausen
Mit Jan van Aken, Petra Sitte, Donata Vogtschmidt und Rafael Rotermund
11 Uhr Marktplatz Sangerhausen
Samstag, 22. August - Die Linke beim CSD Magdeburg
Die Linke beteiligt sich am Christopher Street Day in Magdeburg. Mit dabei sind unter anderem Eva von Angern, Antonia Kaloff, Noah Biswanger sowie die Bundestagsabgeordneten Maik Brückner und David Schliesing.
ab 12 Uhr Domplatz, Magdeburg. Beginn der Demonstration: 13 Uhr
Am Abend sind Eva von Angern und Noah Biswanger außerdem mit einem Stand bei der CSD-Afterparty vertreten.
ab 22 Uhr Boys'n'Beats, Liebknechtstraße 89, 39110 Magdeburg
Freitag, 28. August - Ines Schwerdtner in Burg und Genthin
Mit Ines Schwerdtner, Eva von Angern und David Schliesing
Burg
10 bis 11:30 Uhr - Besuch eines Pflegeheims Cornelius Werk, Marienweg 4b Burg
11:30 bis 13 Uhr - Infostand und Gespräche Magdalenenplatz Burg
Genthin
15 bis 17 Uhr - Haustürwahlkampf
Baumschulenweg 38, Genthin
Samstag, 29. August - Familienfest in Schönebeck
Mit Eva von Angern, Ines Schwerdtner und Natalie Nagel
10 bis 15 Uhr, Politiktalk von 11 bis 13 Uhr, Abenteuerspielplatz Johannes-R.-Becher-Straße 71, 39218 Schönebeck
Moderation: David Schliesing
Montag, 31. August - Die Silberlocken in Salzwedel
Mit Eva von Angern und den Silberlocken
ab 18 Uhr Burggarten Salzwedel
Moderation: Antonia Kaloff
Dienstag, 1. September - Die Silberlocken in Bitterfeld
Mit Eva von Angern und den Silberlocken
ab 14:30 Uhr, Silberlocken von 15 bis 17 Uhr, Marktplatz Bitterfeld
Moderation: Antonia Kaloff
Dienstag, 1. September - "Politik und Popcorn" in Bernburg
Mit Heidi Reichinnek, Eva von Angern und Henriette Krebs
19 bis 21 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Capitol Auguststraße 14, 06406 Bernburg (Saale)
Moderation: Antonia Kaloff
Mittwoch, 2. September - Die Silberlocken in Merseburg
Mit Eva von Angern und den Silberlocken
ab 18 Uhr Domstadtkino Merseburg
Moderation: Antonia Kaloff
Donnerstag, 3. September - Die Silberlocken in Weißenfels
Mit Eva von Angern und den Silberlocken
ab 18 Uhr Marktplatz Weißenfels
Moderation: Antonia Kaloff
Freitag, 4. September - Wahlkampfabschluss in Magdeburg und Halle
Zum Abschluss unseres Landtagswahlkampfes sind Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek, die Silberlocken, Eva von Angern und Antonia Kaloff zunächst in Magdeburg und anschließend in Halle (Saale) zu Gast.
Magdeburg ab 15 Uhr, Leiterstraße zwischen Faunbrunnen und Domgrundschule
Halle (Saale) ab 15 Uhr, gemeinsamer Auftritt der Gäste von 17 bis 18 Uhr Hallmarkt
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu allen Terminen herzlich eingeladen.
Für Rückfragen zu einzelnen Veranstaltungen sowie zur Planung von Pressegesprächen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Alexander Sorge, Pressesprecher - Die Linke Sachsen-Anhalt
Pressekontakt:
Alexander Sorge
Pressesprecher
Die Linke Sachsen-Anhalt
+493917324850
presse@dielinke-lsa.de
Original-Content von: Die Linke Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183171/40000126
Knapp drei Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September startet Die Linke in die heiße Phase ihres Wahlkampfes. In den kommenden Wochen unterstützen zahlreiche prominente Vertreterinnen und Vertreter der Bundespartei die Spitzenkandidatin Eva von Angern und die Kandidierenden vor Ort.
Mit dabei sind die beiden Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken, die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag Heidi Reichinnek sowie Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch - die "Silberlocken". Gemeinsam mit Eva von Angern werden sie in zahlreichen Städten Sachsen-Anhalts bei Bürgerforen, Infoständen, Haustürwahlkampf und öffentlichen Veranstaltungen für die politischen Ziele der Linken werben.
Den Abschluss bildet am 4. September, zwei Tage vor der Landtagswahl, der gemeinsame Wahlkampfabschluss in Magdeburg und Halle (Saale) mit Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek, den Silberlocken und Eva von Angern.
Die folgenden Termine sind derzeit geplant:
Mittwoch, 19. August - Jan van Aken in Salzwedel
Bürgerforum und Quiz mit Jan van Aken
18 Uhr Rathaus Salzwedel
Donnerstag, 20. August - Jan van Aken in Aken
14 bis 16 Uhr - Infostand auf dem Marktplatz
Mit Jan van Aken, der Landtagsabgeordneten Kristin Heiß sowie den Kandidierenden Natalie Winzenhöller, Antonia Kaloff und Andreas Pulst
Marktplatz Aken (Elbe)
ab 18 Uhr - Grillabend und Gespräche auf der Werft
Mit Jan van Aken und unseren Kandidierenden lassen wir den Tag bei Bratwurst - auch vegan -, Getränken und politischen wie persönlichen Gesprächen ausklingen.
Werft Fährstraße 10, 06385 Aken (Elbe)
Freitag, 21. August - Polittalk in Sangerhausen
Mit Jan van Aken, Petra Sitte, Donata Vogtschmidt und Rafael Rotermund
11 Uhr Marktplatz Sangerhausen
Samstag, 22. August - Die Linke beim CSD Magdeburg
Die Linke beteiligt sich am Christopher Street Day in Magdeburg. Mit dabei sind unter anderem Eva von Angern, Antonia Kaloff, Noah Biswanger sowie die Bundestagsabgeordneten Maik Brückner und David Schliesing.
ab 12 Uhr Domplatz, Magdeburg. Beginn der Demonstration: 13 Uhr
Am Abend sind Eva von Angern und Noah Biswanger außerdem mit einem Stand bei der CSD-Afterparty vertreten.
ab 22 Uhr Boys'n'Beats, Liebknechtstraße 89, 39110 Magdeburg
Freitag, 28. August - Ines Schwerdtner in Burg und Genthin
Mit Ines Schwerdtner, Eva von Angern und David Schliesing
Burg
10 bis 11:30 Uhr - Besuch eines Pflegeheims Cornelius Werk, Marienweg 4b Burg
11:30 bis 13 Uhr - Infostand und Gespräche Magdalenenplatz Burg
Genthin
15 bis 17 Uhr - Haustürwahlkampf
Baumschulenweg 38, Genthin
Samstag, 29. August - Familienfest in Schönebeck
Mit Eva von Angern, Ines Schwerdtner und Natalie Nagel
10 bis 15 Uhr, Politiktalk von 11 bis 13 Uhr, Abenteuerspielplatz Johannes-R.-Becher-Straße 71, 39218 Schönebeck
Moderation: David Schliesing
Montag, 31. August - Die Silberlocken in Salzwedel
Mit Eva von Angern und den Silberlocken
ab 18 Uhr Burggarten Salzwedel
Moderation: Antonia Kaloff
Dienstag, 1. September - Die Silberlocken in Bitterfeld
Mit Eva von Angern und den Silberlocken
ab 14:30 Uhr, Silberlocken von 15 bis 17 Uhr, Marktplatz Bitterfeld
Moderation: Antonia Kaloff
Dienstag, 1. September - "Politik und Popcorn" in Bernburg
Mit Heidi Reichinnek, Eva von Angern und Henriette Krebs
19 bis 21 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Capitol Auguststraße 14, 06406 Bernburg (Saale)
Moderation: Antonia Kaloff
Mittwoch, 2. September - Die Silberlocken in Merseburg
Mit Eva von Angern und den Silberlocken
ab 18 Uhr Domstadtkino Merseburg
Moderation: Antonia Kaloff
Donnerstag, 3. September - Die Silberlocken in Weißenfels
Mit Eva von Angern und den Silberlocken
ab 18 Uhr Marktplatz Weißenfels
Moderation: Antonia Kaloff
Freitag, 4. September - Wahlkampfabschluss in Magdeburg und Halle
Zum Abschluss unseres Landtagswahlkampfes sind Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek, die Silberlocken, Eva von Angern und Antonia Kaloff zunächst in Magdeburg und anschließend in Halle (Saale) zu Gast.
Magdeburg ab 15 Uhr, Leiterstraße zwischen Faunbrunnen und Domgrundschule
Halle (Saale) ab 15 Uhr, gemeinsamer Auftritt der Gäste von 17 bis 18 Uhr Hallmarkt
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu allen Terminen herzlich eingeladen.
Für Rückfragen zu einzelnen Veranstaltungen sowie zur Planung von Pressegesprächen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Alexander Sorge, Pressesprecher - Die Linke Sachsen-Anhalt
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Pressesprecher
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