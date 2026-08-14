© Foto: OpenAIIndiens Abhängigkeit von russischem Öl erreicht ein Rekordhoch. Der Iran-Krieg verschärft das Dilemma zwischen Versorgungssicherheit und US-Druck.Die Abhängigkeit Indiens von russischem Rohöl erreichte im Juli einen Rekordwert, wie Reuters berichtet. Die Lieferungen aus Russland machten 50,83 Prozent der Importe des drittgrößten Ölkäufers und -verbrauchers aus, was 2,47 Millionen Barrel pro Tag entspricht, wie Daten aus Handelskreisen zeigten. Die indischen Importe von russischem Öl stiegen im Juli um 62,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, lagen aber 4,8 Prozent unter dem Rekordwert vom Juni von 2,6 Millionen Barrel pro Tag, wie die Daten zeigten. Im Januar begannen indische Raffinerien, die …
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