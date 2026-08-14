Technologie-Urgestein Cisco Systems legte kürzlich die Zahlen für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2026 vor. Diese wurden mit einer gewissen Anspannung erwartet. Der Netzwerkspezialist profitierte erst vergleichsweise spät vom KI-Hype, dann aber durchaus dynamisch.Die am Mittwoch (12. August) nach US-Handelsschluss veröffentlichten Zahlen fielen auf den ersten Blick sehr robust aus. Dennoch reagierte der Markt recht zurückhaltend. Schauen wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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