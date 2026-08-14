Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG



14.08.2026 / 09:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG Unternehmen: EDAG Engineering Group AG ISIN: CH0303692047 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2026 Kursziel: 5,50 EUR (zuvor 7,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach, Mustafa Hidir

Preview Q2: Operative Stabilisierung trotz anhaltender Schwäche im Automotive-Geschäft



EDAG wird am 26.08. den Halbjahresbericht vorlegen. Die Zahlen dürften weiterhin von einem herausfordernden Marktumfeld im Automotive-Geschäft geprägt sein, wenngleich wir in Q2 eine verbesserte Dynamik im Vergleich zum Auftaktquartal erwarten.



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Verbesserte Umsatzdynamik bei schwachem Automotive-Markt: Für Q2 erwarten wir einen Umsatz von 163,0 Mio. EUR, entsprechend einem Rückgang von 6,4% yoy. Damit sollte sich die Top-Line-Entwicklung gegenüber Q1 (-10,8% yoy) deutlich verbessern, obwohl das zweite Quartal aufgrund der geringeren Anzahl an Arbeitstagen saisonal weniger Umsatzpotenzial bietet. Hauptbelastungsfaktor bleibt das Automotive-Geschäft, in dem die weiterhin sehr zurückhaltenden Investitionsentscheidungen der OEMs und eine geringe Auslastung die Entwicklung bremsen dürften. Zudem hat die Verlagerung von Arbeitsstunden in die globalen Low-Cost-Standorte ebenfalls einen negativen Effekt auf den Umsatz. Gleichzeitig dürfte das Defence-Geschäft seinen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen und zunehmend zur Stabilisierung der Konzernumsätze beitragen.



Sondereffekte der Kapitalerhöhung dürften Ergebnis im zweiten Quartal belasten: Beim EBIT rechnen wir mit einem leicht negativen Ergebnis von -2,0 Mio. EUR (EBIT-Marge: -1,2%, +4,1PP yoy) nach -9,2 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Operativ dürfte sich die Profitabilität aufgrund der bereits umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen grundsätzlich weiter verbessern. Belastend wirken jedoch im Vergleich zum profitablen Q1 voraussichtlich einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der im zweiten Quartal durchgeführten Kapitalerhöhung, insbesondere für Rechts-, Beratungs- und Transaktionskosten.



Kapitalmaßnahmen stärken finanziellen Spielraum: Mit der im Juni abgeschlossenen Barkapitalerhöhung sowie dem von ATON gewährten Pflichtwandeldarlehen hat EDAG insgesamt 75 Mio. EUR an zusätzlicher Liquidität bzw. Finanzierungsmitteln erhalten (siehe Comment vom 11. Juni 2026). Die Aktienzahl steigt damit von ursprünglich 25,0 Mio. auf perspektivisch 43,75 Mio. Stücke, wodurch der Anteil von ATON auf über 85% steigt. Trotz der damit verbundenen Verwässerung der Minderheitsaktionäre werten wir die Transaktion aufgrund des deutlich gestärkten finanziellen Spielraums positiv.



Fazit: Die Q2-Zahlen dürften weiterhin ein gemischtes Bild zeigen. Einer weiterhin negativen, aber sequenziell verbesserten Entwicklung im Automotive-Geschäft dürften das anhaltend hohe Wachstum im Defence-Bereich gegenüberstehen. Wir reduzieren unsere Prognosen insbesondere für die Top Line aufgrund des anhaltend schwachen Umfelds leicht und berücksichtigen die erhöhte Liquiditiät sowie die pro forma-Aktienanzahl von 43,75 Mio. Stück infolge der zu wandelnden Pflichtwandelanleihe. Die erfolgreiche Kapitalmaßnahme reduziert gleichzeitig den finanziellen Druck und schafft zusätzlichen Spielraum für die strategische Transformation. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem angepassten Kursziel von 5,50 EUR (zuvor: 7,50 EUR).







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