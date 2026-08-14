Datum der Anmeldung:
11.08.2026
Aktenzeichen:
B3-89/26
Unternehmen:
Triton Funds (Triton GP HoldCo SARL, Luxemburg/LU), Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die United Initiators Holding GmbH, Pullach ('UI')
Produktmärkte:
Organische Peroxide und Persulfate, Wasserstoffperoxid
11.08.2026
Aktenzeichen:
B3-89/26
Unternehmen:
Triton Funds (Triton GP HoldCo SARL, Luxemburg/LU), Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die United Initiators Holding GmbH, Pullach ('UI')
Produktmärkte:
Organische Peroxide und Persulfate, Wasserstoffperoxid
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