Datum der Anmeldung:
10.08.2026
Aktenzeichen:
B11-82/26
Unternehmen:
Andera Partners SAS, Paris (FRA); Erwerb von Anteilen und der gemeinsamen Kontrolle über Sabena Aerospace SA, Woluwe-Saint-Pierre (BEL) und die Sabena Engineering Gruppe
Produktmärkte:
MRO- Dienstleistungen für Militär- und Verkehrsflugzeuge
10.08.2026
Aktenzeichen:
B11-82/26
Unternehmen:
Andera Partners SAS, Paris (FRA); Erwerb von Anteilen und der gemeinsamen Kontrolle über Sabena Aerospace SA, Woluwe-Saint-Pierre (BEL) und die Sabena Engineering Gruppe
Produktmärkte:
MRO- Dienstleistungen für Militär- und Verkehrsflugzeuge
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