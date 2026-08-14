Datum der Anmeldung:
10.08.2026
Aktenzeichen:
B9-84/26
Unternehmen:
1. Bain Capital Investors LLC, Boston (USA), Erwerb von mehr als 50% der Anteile an und alleiniger Kontrolle über 3. und 2. LY Corporation, Tokio (JPN), Erwerb von mehr als 25% der Anteile an 3. 3. Kakaku.com Inc., Tokio (JPN)
Produktmärkte:
B2B-Plattformsoftware, Online-Reisebüro
10.08.2026
Aktenzeichen:
B9-84/26
Unternehmen:
1. Bain Capital Investors LLC, Boston (USA), Erwerb von mehr als 50% der Anteile an und alleiniger Kontrolle über 3. und 2. LY Corporation, Tokio (JPN), Erwerb von mehr als 25% der Anteile an 3. 3. Kakaku.com Inc., Tokio (JPN)
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