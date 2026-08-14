Nach DAX, EuroStoxx 50, Dow Jones und STOXX Europe 600 verlassen wir heute Europa und suchen in Asien nach Aktien, die dieselben drei ungewöhnlich strengen Bedingungen erfüllen: eine günstige Bewertung gemessen am erwarteten Gewinnwachstum, steigende Analystenschätzungen und echte Insiderkäufe. Hinzu kommt für uns eine vierte praktische Hürde: Die Aktie muss über in Deutschland gehandelte Call-Zertifikate investierbar sein. Das reduziert die Auswahl erheblich. Am Ende sind uns noch zwei Titel übrig geblieben, die Sie in der Termin Börse daily verfolgen können, das geht auch im Einzelabruf (KLICK HIER).
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