Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Equinix Europe 2 Financing LLC begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US29390XAXXX/ WKN A4EY0G) im Umfang von 850 Mio. USD, so die Börse Stuttgart.Für Investoren aus dem Euroraum ergebe sich damit neben dem eigentlichen Anlagerisiko auch ein zusätzliches Währungsrisiko. Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 5,250%, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 15.08.2026 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 15.08.2031 vorgesehen. Ausgehend von einem Kurs von 99,57 ergebe sich eine Rendite von 5,3632%. Handelbar sei öffentliche Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's vergebe für Equinex Europe ein Rating von Baa1. (News vom 13.08.2026) (14.08.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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