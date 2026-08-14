Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenig Bewegung gab es am Persischen Golf, was sowohl den Schiffsverkehr angeht als auch die Verhandlungspositionen der USA und des Irans, so die Analysten der Helaba.Entsprechend würden die Ölpreise erhöht bleiben, ungeachtet der Tatsache, dass diese leicht nachgegeben hätten. Damit einhergehend und vor dem Hintergrund der moderaten Preisanstiege im Juli habe sich zuletzt bei vielen Marktteilnehmern die Zuversicht festgesetzt, dass die Fed im kommenden Monat nicht an der Zinsschraube drehen werde. Dies habe den Renten- und phasenweise auch den Aktienkursen geholfen, während der EUR/USD-Kurs insgesamt wenig Dynamik zeige. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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