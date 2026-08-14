DJ Siemens entwickelt mit Reinhausen einen für KI optimierten Transformator
DOW JONES--Siemens entwickelt zusammen mit dem Regensburger Unternehmen Reinhausen einen Solid-State-Transformator für den Einsatz in KI-Rechenzentren mit Spannungen von bis zu 36 Kilovolt. Der modulare Transformator soll in der Lage sein, die extremen Leistungsschwankungen von KI-Trainingsanwendungen nahtlos auszugleichen, heißt es in einer Mitteilung von Siemens. Dadurch könnten Ausfallzeiten vermieden und Kosten gesenkt werden. Reinhausen ist der weltweit führende Hersteller von Spannungsregelungstechnologie für Leistungstransformatoren.
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August 14, 2026 03:23 ET (07:23 GMT)
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