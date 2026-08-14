Zwischen Zinsfantasie, Konjunktursorgen und der nächsten Nachrichtenwelle aus den USA bleibt es an den Märkten auch mitten im Sommer spannend: DAX und Nasdaq pendeln von einem Rekordhoch zur nächsten Gewinnwarnung, während Gold, KI-Werte und Nebenwerte munter zwischen Rally und Korrektur wechseln.Wer in diesen Wochen die Ruhe bewahrt und sein Depot mit den richtigen Impulsen versorgt, kann von genau dieser Nervosität profitieren - vorausgesetzt, man hat die passenden Experten an seiner Seite.Genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär