Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 14.08.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.798 Punkten. Der Index lief übergeordnet bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag konnte sich der Nasdaq dynamisch und mit Momentum erholen. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung bis über die 30.000 Punkte-Marke, über die sich der Nasdaq am Abend hat festsetzen können. Er ging auch über dieser Marke aus dem Tageshandel.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Bullischer Trend intakt: Der Index hat die Marke von 30.000 Punkten dynamisch übersprungen und notiert heute Morgen bei 30.098 Punkten. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart stehen die Zeichen klar auf bullisch .

Der Index hat die Marke von 30.000 Punkten dynamisch übersprungen und notiert heute Morgen bei 30.098 Punkten. Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart stehen die Zeichen klar auf . Zentrale Trendlinien als Support: Die SMA20 im 1h-Chart (30.048 Punkte) und im 4h-Chart (29.816 Punkte) dienen als Schlüsselunterstützungen. Solange der Nasdaq über diesen Marken bleibt, setzt sich die Aufwärtsbewegung fort.

Die und im dienen als Schlüsselunterstützungen. Solange der Nasdaq über diesen Marken bleibt, setzt sich die Aufwärtsbewegung fort. Erwartete Tagesrange - Tendenzen: Die Analyse rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - für das Bull-Szenario (45 - Bear). Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 30.221 - 30.368 Punkten auf der Oberseite und 29.932 - 29.802 Punkten auf der Unterseite.

Der Index notierte gestern Morgen bei 29.798 Punkten und bewegte sich übergeordnet bis zum Nachmittag in einer engen Seitwärtsbox. Mit Beginn des offiziellen US-Handels konnte sich der Nasdaq dynamisch und mit starkem Momentum erholen. Im Zuge dieser Aufwärtsbewegung stieg der Index über die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten, etablierte sich am Abend darüber und ging schließlich auch oberhalb dieser Marke aus dem Tageshandel.

Performance - Kennzahlen im Überblick (13.08. vs. 12.08.)

Kennzahl 13.08. (Ist) 12.08. Erwartet (Range 13.08.) Tageshoch (TH) 30.186 29.909 29.200 Tagestief (TT) 29.728 29.609 29.638 Tagesschluss 30.107 29.765 - Tagesrange 458 Punkte 300 Punkte -

Hinweis: Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr....

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