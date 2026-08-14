Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG



14.08.2026 / 10:03 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2026 Kursziel: 147,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Q2-Zahlen 2026: Strategische Transformation im Zeitplan - Starkes Kerngeschäft, Jahresprognose bestätigt



CEWE hat am 13. August die Finanzkennzahlen für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Die Ergebnisse verdeutlichen die konsequente Umsetzung der angekündigten Rendite- und Fokussierungsstrategie: Das margenstarke Kerngeschäft Fotofinishing verzeichnet ein starkes organisches Wachstum, während mit dem Verkauf des Kommerziellen Online-Drucks (KOD) und der angekündigten Übernahme von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions entscheidende Weichen für das internationale Wachstum gestellt wurden.



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Dynamisches Fotofinishing treibt Rekordumsatz: Der fortgeführte Gruppenumsatz stieg im zweiten Quartal um 6,0% yoy auf den neuen Höchstwert von 143,9 Mio. EUR (Q2/25: 135,8 Mio. EUR). Haupttreiber war erneut das Kernsegment Fotofinishing, das um kräftige 7,5% yoy auf 136,8 Mio. EUR zulegte. Die Gesamtzahl der verarbeiteten Fotos erhöhte sich um 5,2% auf 514 Mio. Stück. Das Aushängeschild CEWE FOTOBUCH verzeichnete im abgelaufenen Quartal ein Absatzplus von 1,5% auf 1,157 Mio. Exemplare; dank der anhaltenden Nachfrage nach höherwertigen Veredelungen und Papieren kletterte der reine FOTOBUCH-Umsatz sogar um 3,1%. Der Bereich Hardware-Einzelhandel verzeichnete mit 6,9 Mio. EUR (-15,3% yoy) einen bewusst in Kauf genommenen Erlösrückgang, da CEWE unverändert konsequent auf unrentables Handelsgeschäft verzichtet.



Ergebnis voll im Rahmen der Saisonalität - Einmalige Transaktionskosten belasten berichtetes EBIT: Aufgrund der branchenüblichen Fixkostenremanenz im nachfrageschwächeren Sommerquartal fällt das Q2-EBIT traditionell negativ aus. Das operative Gruppen-EBIT (vor Sondereffekten) entsprach mit -3,1 Mio. EUR vollkommen den Erwartungen und lag leicht über dem Vorjahreswert (-3,3 Mio. EUR). Das berichtete EBIT in Höhe von -6,8 Mio. EUR spiegelt planmäßig M&A-Transaktionskosten in Höhe von 3,7 Mio. EUR wider, die im Rahmen der vereinbarten Übernahme von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions angefallen sind. Im nicht fortgeführten Geschäftsbereich Kommerzieller Online-Druck (KOD), dessen Verkauf per 2. Juli 2026 vollzogen wurde, verblieb das operative H1-EBIT mit 0,0 Mio. EUR ausgeglichen. CEWE rechnet im Q3/2026 nach erfolgter Entkonsolidierung von KOD mit einem einmaligen Entkonsolidierungsgewinn im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, um den wir unsere Schätzungen für den Jahresüberschuss und das resultierence EPS in 2026 anheben. Gleichzeitig reduzieren wir die Umsatzschätzung für H2 um die nach dem KOD-Verkauf wegfallenden ca. 40 Mio. EUR.



Fokussierungsstrategie schafft Fundament für den globalen Skalierungssprung: Mit dem erfolgreichen Verkauf des KOD-Geschäfts und dem zeitgleichen Erwerb von KODAK MOMENTS setzt der Vorstand den Kapital- und Managementfokus sehr deutlich auf das hochprofitable Fotofinishing. Durch den KODAK MOMENTS-Deal stößt CEWE im Sofortfoto-Geschäft am Point of Sale (POS) direkt in neue Märkte wie die USA, Kanada, Mexiko und Australien vor. Das solide Fundament für diese Expansionsschritte bildet die hervorragende Bilanz: Die Eigenkapitalquote kletterte per 30. Juni 2026 auf 71,2% (Vorjahr: 66,7%), bei einem gewohnt starken ROCE von 16,5%.



Fazit: CEWE hat im ersten Halbjahr 2026 operativ überzeugt und die strategische Transformation hin zu einem fokussierten, globalen Markt- und Technologieführer im Fotofinishing entschieden beschleunigt. Die Bestätigung der Jahresprognose 2026 (Umsatz: 780 bis 810 Mio. EUR; EBIT: 85 bis 91 Mio. EUR) unterstreicht das hohe Maß an Vertrauen in die eigene operative Stärke im Hinblick auf das gewinnentscheidende vierte Quartal. Wir sehen das Unternehmen für das kommende Weihnachtsgeschäft sowie die anstehende Integration von KODAK MOMENTS hervorragend aufgestellt und bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 147,00 EUR.







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