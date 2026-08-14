Stock market price drop display Die Aktienmärkte präsentieren sich weiterhin erstaunlich robust: Der DAX notiert nahe seiner Rekordstände, die Berichtssaison liefert überwiegend positive Impulse und die K.I.-Fantasie sorgt erneut für Rückenwind an den Börsen. Gleichzeitig deutet die geringe Volatilität auf eine bemerkenswerte Gelassenheit der Anleger hin. Doch wie belastbar ist diese Stabilität? Welche Signale liefern Sentiment und Markttechnik? Und bieten die aktuellen Börsenfavoriten weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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