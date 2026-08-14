Kurse zeigen, was am Markt passiert - die Gettex-Risk-Indikatoren sollen sichtbar machen, wie Anleger dabei positioniert sind. Aus Handelsdaten des Aktien-, Zertifikate- und Optionsscheinmarktes leiten sie ab, ob risikoreichere Anlagen gefragt sind ("Risk On") oder Vorsicht und Absicherung dominieren ("Risk Off"). Gettex bietet dafür vier Varianten: kurzfristige und langfristige Indikatoren für Europa und Nordamerika. Damit entsteht kein Prognosemodell, sondern ein Stimmungsbild, das Marktbewegungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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